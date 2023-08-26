В «Пари НН» рассказали о доверии главному тренеру Юрану
Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов рассказал о доверии к главному тренеру Сергею Юрану.
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Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов рассказал о доверии к главному тренеру Сергею Юрану.
«Задача на сезон — попасть в десятку. Уверен, что вылета из РПЛ не будет! Были приобретены опытные футболисты, но вместе с тем есть задача развивать молодых игроков, которые в дальнейшем принесут доход клубу», — сказал Кондратов на пресс-конференции.
Он также подчеркнул, что увольнение главного тренера Сергея Юрана является простым выходом.
«На данный момент мы доверяем ему, и у нас нет к нему вопросов. Пусть человек работает», — добавил Кондратов.
Ранее генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о стратегии работы клуба.