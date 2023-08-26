В «Пари НН» рассказали о доверии главному тренеру Юрану

«Задача на сезон — попасть в десятку. Уверен, что вылета из РПЛ не будет! Были приобретены опытные футболисты, но вместе с тем есть задача развивать молодых игроков, которые в дальнейшем принесут доход клубу», — сказал Кондратов на пресс-конференции.