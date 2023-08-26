Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Гранада
Мальорка
11
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Пари Нижний Новгород
Ростов
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кадис
Альмерия
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Марсель
Брест
10
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Спартак
Ахмат
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брайтон
Вест Хэм Юнайтед
03
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М
Байер
03
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрозиноне
Аталанта
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монца
Эмполи
20
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Торино
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Рома
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Ланс
Футбол. Зарубежный
22:30
Севилья
Жирона
Футбол. Первая лига
18:30
Кубань
Алания
01
Футбол. Премьер-лига
17:30
Рубин
Динамо
22
Футбол. Первая лига
17:30
Сокол
Ленинградец
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Арсенал
Фулхэм
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Кристал Пэлас
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Вулверхэмптон
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
32
Футбол. Первая лига
17:00
Химки
Волгарь
00
Футбол. Зарубежный
16:30
Бохум
Боруссия Д
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Дармштадт
Унион Б
14
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Вольфсбург
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Вердер
10
Футбол. Зарубежный
16:30
Хайденхайм
Хоффенхайм
23
Футбол. Премьер-лига
15:00
Зенит
Урал
40
Футбол. Зарубежный
14:30
Борнмут
Тоттенхэм Хотспур
02
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
17:30
Рубин
Динамо
22
15:00
Зенит
Урал
40
25.08
Факел
Краснодар
00
25.08
Оренбург
ЦСКА
11
20.08
Ахмат
Оренбург
40
20.08
Спартак
Зенит
13
20.08
Факел
Пари Нижний Новгород
20
19.08
Сочи
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
17:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» снова играет по-чемпионски: разгромил «Урал» и уже в шаге от первого места

Сине-бело-голубые свергли екатеринбуржцев со второй строчки.

Зенит
УралПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Без источника

Преждевременные похороны

Домашнее поражение от «Динамо», тусклая ничья с «Ростовом» и неубедительные победы над аутсайдерами — «Пари НН» и «Факелом» — породили слухи об уязвимости гегемона. Поверить в это было легко: «Зенит» без Малкома стал слабее и по составу, и по игре, а тут еще и Вендел захотел уйти. Да и психология тоже важна — сине-бело-голубые только что завершили ударную пятилетку завоеванием второй звезды, а после выполнения крупной задачи мотивация всегда снижается на какое-то время.

Но человек часто видит то, что хочет видеть, и сейчас многие тоже выдавали желаемое за действительное. Игра против «Спартака» показала, что «Зенит» все еще могуч, а победа над «Уралом» открывала чемпионам России путь ко второму месту. Более того, пятничная осечка «Краснодара» в Воронеже означала, что команда Сергея Семака могла уже в этом туре приблизиться к первому месту на расстояние одного балла.

Гибридная схема Гончаренко

Для хозяев все складывалось идеально, ведь екатеринбуржцы — еще и исторически удобный соперник для «Зенита»: «Урал» проиграл все матчи в гостях у невской команды в российской истории и должен был сыграть безупречно для сохранения второго места. Шанс гостей крылся разве что в дисциплинированной обороне и стандартах. А также, разумеется, в психологии: все-таки «Урал» в пяти турах потерял лишь два очка и смотрел на чемпиона свысока.

Под «Зенит» Виктор Гончаренко подготовил гибридную схему: без мяча екатеринбуржцы выстраивались в 5−2−3, а при владении переключались на 4−2−3−1 за счет выдвижения Кулакова в атаку. На бумаге идея выглядела логично: «Урал» отразил схему «Зенита», и при прессинге футболисты могли легко разбирать игроков соперника, а при владении мячом они гипотетически получали численное преимущество на флангах. Но на деле для черно-оранжевых все оказалось печальнее.

Повреждение Эраковича и гол Сергеева

Сергей Семак не стал выдумывать ничего принципиально нового, но наполнение схемы 3−5−2 удивило: в основе появились сразу четыре номинальных крайних защитника и всего один центральный. Тройка перед воротами выглядела фантастически: Караваев — правее, Дуглас Сантос — левее, а Алип в роли страхующего. Все потому, что Родригао до сих пор травмирован, внезапное повреждение получил Эракович, а Чистяков только-только вернулся в заявку. Кроме того, перед стартовым свистком Семак отметил, что Ренан не готов на сто процентов, хотя ни о каких проблемах бразильца со здоровьем ранее не сообщалось.

В нападении снова появилась пара Кассьерра — Сергеев, к взаимодействию которой хватало вопросов в прошлом сезоне. Однако в этом розыгрыше чемпионата они действуют куда продуктивнее и уже за стартовые полчаса матча с «Уралом» забили по мячу. Кассьерра вообще мог отличиться еще на третьей минуте, но попал в штангу, однако этот звон лишь отсрочил неминуемое: очень быстро Сергеев замкнул прекрасную подачу Клаудиньо и открыл счет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дубль Кассьерры

«Зенит» играл совсем не безупречно. В первом тайме Клаудиньо на своей половине сделал две неряшливые передачи, которыми другая команда могла бы и воспользоваться, а в другом моменте Алипу пришлось рисковать и давать Кержакову пас назад под прессингом. Но подобные ошибки допустимы, ведь оборона была экспериментальной, да и переключение на тройку центральных защитников призвано минимизировать риски при подобных потерях.

Важно понимать, что эти просчеты были лишь фрагментарными, а глобально «Зенит» играл прекрасно. В атаке получалось если не все, то многое: Вендел тащил мяч и искал свободные зоны, Клаудиньо раздавал шикарные передачи, а пара форвардов отлично действовала на грани офсайда. Гол Кассьерры выглядел логично, причем забил его колумбиец в нетипичной для себя манере — после сольного прохода.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ошибка Помазуна и логичный разгром

Особенность игры была еще и в обильно политом газоне, из-за чего футболисты не раз поскальзывались. Вратарь «Урала» Илья Помазун еще в середине первого тайма потерял равновесие, но тогда все обошлось, а прямо перед перерывом голкипер гостей все-таки ошибся, и, вполне вероятно, это связано с бутсами и полем — он отдал пас прямо на Клаудиньо, который тут же легко перевесил Помазуна.

Во время загрузки произошла ошибка.

На второй тайм команды могли не выходить — о скорой победе «Зенита» говорил не только счет, но и игра. Сине-бело-голубые не давали усомниться в собственном превосходстве и играли по-чемпионски. Матч вполне мог закончиться с неприличной разницей мячей, но «Зениту» хватило и одного гола во втором тайме — Кассьерра оформил дубль и закрепил за собой лидерство в снайперской гонке РПЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Этот матч — лучший в этом сезоне для «Зенита»: как по результату, так и по качеству игры. Усиливает впечатления от победы то, что сине-бело-голубые устранили с пути прямого конкурента текущей турнирной таблицы и заняли его место. Зрители на «Газпром Арене» точно насладились футболом и увидели чемпионскую игру, по которой скучали с весны.

В следующем туре у «Зенита» — визит к ЦСКА.

Зенит
4:0
Первый тайм: 3:0
Урал
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Зенит» с трудом справился с «Факелом». Но обсуждать будут не победу, а судейство
Заболотный исправился за дикий промах в Кубке. Форвард вырвал победу в тягучем матче с «Сочи»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь