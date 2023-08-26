Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Гранада
Мальорка
11
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Пари Нижний Новгород
Ростов
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кадис
Альмерия
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Марсель
Брест
10
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Спартак
Ахмат
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брайтон
Вест Хэм Юнайтед
03
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М
Байер
03
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрозиноне
Аталанта
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монца
Эмполи
20
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Торино
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Рома
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Ланс
Футбол. Зарубежный
22:30
Севилья
Жирона
Футбол. Первая лига
18:30
Кубань
Алания
01
Футбол. Премьер-лига
17:30
Рубин
Динамо
22
Футбол. Первая лига
17:30
Сокол
Ленинградец
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Арсенал
Фулхэм
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Кристал Пэлас
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Вулверхэмптон
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
32
Футбол. Первая лига
17:00
Химки
Волгарь
00
Футбол. Зарубежный
16:30
Бохум
Боруссия Д
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Дармштадт
Унион Б
14
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Вольфсбург
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Вердер
10
Футбол. Зарубежный
16:30
Хайденхайм
Хоффенхайм
23
Футбол. Премьер-лига
15:00
Зенит
Урал
40
Футбол. Зарубежный
14:30
Борнмут
Тоттенхэм Хотспур
02
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
17:30
Рубин
Динамо
22
15:00
Зенит
Урал
40
25.08
Факел
Краснодар
00
25.08
Оренбург
ЦСКА
11
20.08
Ахмат
Оренбург
40
20.08
Спартак
Зенит
13
20.08
Факел
Пари Нижний Новгород
20
19.08
Сочи
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал разгромное поражение в матче с «Зенитом»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:4).

Зенит
УралПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Знаете, есть такие матчи, которые очень полезны в плане понимания, куда мы идем. Если кто‑то думает, что мы сильно расстроены игрой и результатом, то нет.

Мы оттолкнемся от этого и будем понимать, что нам делать. Мы играли достаточно удобно, так нельзя. Столько передач сделать внутрь, потерять и дать “Зениту” разбежаться… Так еще надо умудриться сыграть. Это только три очка, но пищи для размышления у нас больше. Как таковой игры в атаке у нас не было. Здесь две крайности: что нам надо и что не надо делать», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» одержал четвёртую победу в нынешнем сезоне. Команда Сергея Семака набрала 13 очков и догнала «Урал» в турнирной таблице, обойдя «шмелей» по дополнительным показателям. «Урал», потерпевший первое поражение в текущем розыгрыше РПЛ, откатился на третью строчку турнирной таблицы. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (14 очков).

Зенит
4:0
Первый тайм: 3:0
Урал
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Украине присудили спорное очко на ЧЕ. В ответ стали скандировать «Воры!»
Владимир Минеев получил контузию в зоне СВО
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь