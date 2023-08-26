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18:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Семак: «Главная причина результативности Кассьерры — психологическая»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру нападающего Матео Кассьерры в текущем сезоне.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

В РПЛ колумбиец забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи в шести матчах.

— Как вы объясняете, что в прошлом сезоне Матео Кассьерра забивал мало, а в этом сезоне он — лучший бомбардир чемпионата. Психология, схема схемы, затянувшаяся адаптация в прошлом сезоне — в чем причина, на ваш взгляд?

— Здесь, думаю, одну причину сложно назвать. Главная, на мой взгляд, психологическая. Он — парень очень трудолюбивый, добрый, но он из тех людей, которым нужно немножко больше времени, чтобы встроиться в коллектив, понять требования, почувствовать себя очень комфортно в команде. У него и в прошлом сезоне было достаточно качества работы с мячом, количества голевых моментов. Не хватало где-то реализации.

Наверное, нехватка реализации моментов обусловлена некой совокупностью каких-то психологических причин. Он — прекрасный игрок, работает очень много. В прошлом сезоне была одна проблема, что он мало забивает. Но он всегда действовал полезно для команды, он хорошо работает с мячом, достаточно техничный футболист. Что касается игры в подыгрыше, в этом компоненте он только дополнял игру нашей команды. Для нападающего важно забивать, чтобы чувствовать эту уверенность. Сейчас он забивает, и мы все очень рады за Матео и его результативность.

— Маленькое уточнение. То, что он женился, положительно сказалось на его игре?

— Если привязывать женитьбу к количеству забитых мячей, то безусловно.

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