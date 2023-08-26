«Пари Нижний Новгород» готов при возможности пригласить Артема Дзюбу в клуб

В беседе с корреспондентом ТАСС председатель совета директоров «Пари НН» высказал мнение о том, что Дзюбе нравится в «Локомотиве», а московская команда в свою очередь довольна игрой футболиста. «Вряд ли нам кто-нибудь отдаст Артема, но для нас это было бы усиление», — отметил Кондратов, добавив, что клуб хотел бы иметь медийного футболиста в команде.

Дзюбе 35 лет, он является воспитанником московского «Спартака». В мае 2022 года нападающий объявил об уходе из петербургского «Зенита», за который выступал с 2015 года и с которым по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, дважды стал обладателем кубка страны. С августа по ноября 2022 года Дзюба представлял турецкий клуб «Адана Демирспор». С 2009 по 2010 год и с 2013 по 2015 год нападающий выступал на правах аренды за томскую «Томь» и «Ростов» соответственно. Вместе с «Ростовом» он выиграл Кубок России. В 2018 году Дзюба на правах аренды выступал за тульский «Арсенал». Он является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, забив 157 голов, второе место занимает Олег Веретенников (144). За сборную России Дзюба провел 55 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 16 голевых передач.