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18:43 (мск), источник: ТАСС

«Пари Нижний Новгород» готов при возможности пригласить Артема Дзюбу в клуб

На данный момент нападающий является футболистом московского «Локомотива».

Пари Нижний Новгород
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Источник: РИА "Новости"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» готов при возможности приобрести нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбу. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов.

«Если будет возможность взять Артема Дзюбу, мы с радостью его возьмем. Артем, если слышишь, с радостью», — сказал Кондратов.

В беседе с корреспондентом ТАСС председатель совета директоров «Пари НН» высказал мнение о том, что Дзюбе нравится в «Локомотиве», а московская команда в свою очередь довольна игрой футболиста. «Вряд ли нам кто-нибудь отдаст Артема, но для нас это было бы усиление», — отметил Кондратов, добавив, что клуб хотел бы иметь медийного футболиста в команде.

Дзюба в феврале подписал с «Локомотивом» контракт до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год.

Дзюбе 35 лет, он является воспитанником московского «Спартака». В мае 2022 года нападающий объявил об уходе из петербургского «Зенита», за который выступал с 2015 года и с которым по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, дважды стал обладателем кубка страны. С августа по ноября 2022 года Дзюба представлял турецкий клуб «Адана Демирспор». С 2009 по 2010 год и с 2013 по 2015 год нападающий выступал на правах аренды за томскую «Томь» и «Ростов» соответственно. Вместе с «Ростовом» он выиграл Кубок России. В 2018 году Дзюба на правах аренды выступал за тульский «Арсенал». Он является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, забив 157 голов, второе место занимает Олег Веретенников (144). За сборную России Дзюба провел 55 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 16 голевых передач.

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