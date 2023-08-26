«Спартак» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ

Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Селихов, Денисов, Дуарте, Джикия, Рябчук, Умяров, Мартинс, Зобнин, Бонгонда, Промес, Соболев.

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Семёнов, Челикович, Тодорович, Камило, Тимофеев, Бериша, Ильин, Олейников, Конате.

В прошлом сезоне РПЛ «Спартак» в двух матчах не сумел переиграть «Ахмат» — обе игры завершились вничью (0:0 и 1:1).

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу с девятью очками в пяти матчах. Команда обыграла «Оренбург» (3:2), «Балтику» (2:1) и «Рубин» (4:1), но уступила «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3).