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18:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ

Сегодня, 26 августа, состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и грозненским «Ахматом».

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Источник: РИА "Новости"

Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Селихов, Денисов, Дуарте, Джикия, Рябчук, Умяров, Мартинс, Зобнин, Бонгонда, Промес, Соболев.

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Семёнов, Челикович, Тодорович, Камило, Тимофеев, Бериша, Ильин, Олейников, Конате.

В прошлом сезоне РПЛ «Спартак» в двух матчах не сумел переиграть «Ахмат» — обе игры завершились вничью (0:0 и 1:1).

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу с девятью очками в пяти матчах. Команда обыграла «Оренбург» (3:2), «Балтику» (2:1) и «Рубин» (4:1), но уступила «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3).

«Ахмат» расположился на девятой строчке в РПЛ с шестью очками после пяти туров чемпионата, одержав победы над «Сочи» (2:1) и «Оренбургом» (4:0), при этом уступив «Крыльям Советов» (1:2), ЦСКА (2:3) и «Пари НН» (0:2).

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