«Пари НН» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ

Игра состоится на стадионе «Нижний Новгород». Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Чебаном (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

После пяти сыгранных туров «Пари Нижний Новгород» имеет в своём активе четыре очка и идёт на 14-м месте в турнирной таблице. «Ростов» набрал семь очков и расположился на восьмой строчке.