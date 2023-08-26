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19:33 (мск), источник: ТАСС

«Рубин» в добавленное ко второму тайму время ушел от поражения в матче РПЛ с «Динамо»

Встреча завершилась со счетом 2:2.

Рубин
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 26 августа /ТАСС/. Казанский футбольный клуб «Рубин» дома со счетом 2:2 сыграл вничью с московским «Динамо» в матче шестого тура Мир — Российской премьер-лиги. Встреча прошла на «Ак Барс — Арене».

На первой добавленной к первому тайму минуте счет открыл нападающий «Рубина» Мирлинд Даку, реализовавший пенальти, также у казанцев отличился Джоэль Фамейе (90+5). У «Динамо» голы забили Денис Макаров (60) и Дмитрий Скопинцев (75). С 56-й минуты москвичи играли в меньшинстве — за вторую желтую карточку с поля был удален защитник Николас Маричаль.

В следующем туре «Рубин» 2 сентября на выезде сыграет с «Пари Нижний Новгород». «Динамо» на следующий день в гостях встретится с «Ростовом».

Рубин
2:2
Первый тайм: 1:0
Динамо
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