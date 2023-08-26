«Рубин» в добавленное ко второму тайму время ушел от поражения в матче РПЛ с «Динамо»

КАЗАНЬ, 26 августа /ТАСС/. Казанский футбольный клуб «Рубин» дома со счетом 2:2 сыграл вничью с московским «Динамо» в матче шестого тура Мир — Российской премьер-лиги. Встреча прошла на «Ак Барс — Арене».

На первой добавленной к первому тайму минуте счет открыл нападающий «Рубина» Мирлинд Даку, реализовавший пенальти, также у казанцев отличился Джоэль Фамейе (90+5). У «Динамо» голы забили Денис Макаров (60) и Дмитрий Скопинцев (75). С 56-й минуты москвичи играли в меньшинстве — за вторую желтую карточку с поля был удален защитник Николас Маричаль.