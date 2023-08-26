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26 августа, источник: Чемпионат.com

Главный тренер «Спартака» Абаскаль объяснил, почему команда не смогла обыграть «Ахмат»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ничейный результат в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:0).

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

«Классический матч после двух поражений подряд. Мы хорошо начали, поражения в прошлом заставляли нас торопиться. Эта торопливость давала пространство сопернику в центре. “Ахмат” попал в штангу, но много создавать им мы не позволяли. После первых 15 минут мы потеряли уверенность. В первом тайме было 13 фолов со стороны соперника, никто не мешал этому, а это создаёт помехи игре.

Во втором тайме мы правильно отреагировали. Но мы снова не смогли забить “Ахмату”. С такими командами необходим гол, соперник оборонялся 6−3−1, нужно забивать.

Все замены дали нам преимущество, у всех вышедших были моменты, но гола не случилось. В концовке Селихов нас спас. У нас было желание добиться победы. Мы недовольны ничьей. Мы много пропускали в самом начале сезона, сегодня “на ноль” — это первый шаг вперёд. Нам нужно работать, быть самими собой, играть без спешки. Мы должны показывать свободную игру», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, после результата сегодняшнего матча «Спартак» остался на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 10 очками после шести туров чемпионата. «Ахмат» же смог подняться на одну позицию — теперь грозненская команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице с семью очками после шести сыгранных матчей.

Спартак
0:0
Первый тайм: 0:0
Ахмат
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