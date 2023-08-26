«Спартак»: впервые без пропущенных мячей, но и без идей в атаке

Игра «Спартака» с «Зенитом» стала большим разочарованием и оставила в недоумении болельщиков красно-белых. Очень много вопросов осталось к Абаскалю — как по составу, так и по реакции тренера на поражение. Слова о том, что судья сломал игру «Спартака» желтой карточкой на 10-й минуте, еще долго будут припоминать испанцу.

Неделю спустя Абаскаль вернулся к более понятному и объяснимому составу. Во-первых, на скамейку вернулся Свинов, пропустивший 10 мячей в трех играх, и впервые в сезоне в спартаковских воротах появился Селихов. Во-вторых, вернулись Зобнин с Бонгондой. А вот Литвинов так и остался в запасе. Это, пожалуй, единственный вопрос к Абаскалю относительно состава.

Одновременно с матчем «Спартака» и «Зенита» на прошлой неделе состоялось возвращение Ромащенко к самостоятельной работе в РПЛ — спустя 15 лет. И получилось оно весьма эффектным — 4:0 с «Оренбургом». Вторым соперником бывшего помощника Черчесова стал «Спартак» — как для тренера, так точно родной: именно здесь он начинал в академии, а затем в дубле.

В первом тайме «Ахмат» ничего не дал сделать «Спартаку» за счет грамотного прессинга и агрессивной в целом игры. Поняв, что арбитр Шафеев позволяет многое, гости не стеснялись идти в жесткие стыки. «Спартак» же вышел на игру без идей и без эмоций, получив добротную порцию свиста с трибун уже на 30-й минуте. Из моментов можно вспомнить разве что удар Ильина в штангу спартаковских ворот.

После перерыва «Спартак» выглядел поживее, в атаке стало получаться чуть больше (чем, собственно, ничего). Но «Ахмат» этот порыв легко погасил, вернувшись к уже опробованной жесткой игре. «Спартак» разменялся на эмоции и предъявление претензий судье, съехав на медленный и пустой футбол первого тайма. Апофеозом стала бестолковая перепасовка между Денисовым и Селиховым, которая просто взбесила трибуны.

Парадокс, но самое интересное в этом матче произошло в компенсированное время. Игра раскрылась, когда никто этого уже не ждал. «Спартак» в полном составе убежал вырывать победу и пропустил контратаку. «Ахмат» чудом не забил — выручил Селихов. В ответном спартаковском выпаде гостей уже спас Шелия. Кстати, с возвращением Селихова «Спартак» впервые в сезоне сыграл на ноль. В восьмом по счету матче.