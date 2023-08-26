Жуков: ещё 3−4 таких матча «Спартака», как с «Ахматом» — и будет вопрос по Абаскалю

«“Спартак” плохо играл, ничего тут не скажешь. Когда игроки с мячом, они не знают, что делать дальше, в центре поля нет согласованной игры, не видно её. Проблема состоит в переходе от защиты к нападению. В первом тайме вообще половина передач шли назад вратарю, трудно такое наблюдать, это странно. Сегодня не пропустили, хотя могли несколько мячей пропустить, Селихов удачно сыграл.



Абаскаль тасует состав, продолжается то, что видели в последних матчах. Безусловно, у команды спад в последних трёх играх. Но главное не результат, а что нет связанной игры в центре поля. Пассивно выглядели нападающие, вялый матч. Результаты последних игр — в том числе и вина тренера. Ещё три-четыре таких матча и будет вопрос по тренеру, это уже ясно», — приводит слова Жукова Metaratings.