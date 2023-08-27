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11:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Агент Конате сообщил, что нападающий получил паспорт РФ: «Заслужил в отличие от разных бразильцев»

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, рассказал «СЭ», почему игрок получил российский паспорт.

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Источник: РИА "Новости"

«У Конате есть российский паспорт. Безусловно, есть и паспорт своей страны. Он в отличии от многих футболистов, которые получали паспорта единственный, кто должен был. У него жена русская, дочка русская. Он живет в Москве, купил здесь квартиру, в России играет больше пяти лет. Говорит свободно на русском. У него есть все компоненты, чтобы получить российский паспорт. Он получил его из-за семьи, которую он нашел, благодаря тому, что играет в России. Он черный чеченец. Мне не нравится, когда получают паспорта ради выгод. Конате в отличие от разных бразильцев получил, потому что так положено по закону. Было бы смешно, если бы он к русской жене каждый раз просил визу», — сказал Селюк «СЭ».

В нынешнем сезоне 25-летний форвард провел 6 матчей в чемпионате России и отметился двумя голами.

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