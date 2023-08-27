Агент Конате сообщил, что нападающий получил паспорт РФ: «Заслужил в отличие от разных бразильцев»
Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, рассказал «СЭ», почему игрок получил российский паспорт.
Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, рассказал «СЭ», почему игрок получил российский паспорт.
«У Конате есть российский паспорт. Безусловно, есть и паспорт своей страны. Он в отличии от многих футболистов, которые получали паспорта единственный, кто должен был. У него жена русская, дочка русская. Он живет в Москве, купил здесь квартиру, в России играет больше пяти лет. Говорит свободно на русском. У него есть все компоненты, чтобы получить российский паспорт. Он получил его из-за семьи, которую он нашел, благодаря тому, что играет в России. Он черный чеченец. Мне не нравится, когда получают паспорта ради выгод. Конате в отличие от разных бразильцев получил, потому что так положено по закону. Было бы смешно, если бы он к русской жене каждый раз просил визу», — сказал Селюк «СЭ».
В нынешнем сезоне 25-летний форвард провел 6 матчей в чемпионате России и отметился двумя голами.