«Динамо» представило новичков Чавеса и Карраскаля

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Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

27-летний полузащитник Луис Чавес перешёл в «Динамо» из мексиканской «Пачуки». За «Пачуку» Чавес сыграл 143 матча, забил 14 мячей и сделал 13 голевых передач. По итогам сезона-2022/2023 был признан лучшим опорным полузащитником лиги. В коллекции трофеев новичка «Динамо» есть один чемпионский титул.

25-летний полузащитник Хорхе Карраскаль ранее выступал в ЦСКА. В феврале 2022 года колумбиец перешёл в армейский клуб на правах аренды до окончания сезона-2021/2022. В мае того года клуб выкупил права на футболиста у «Ривер Плейт» и заключил с ним контракт до 2026 года.