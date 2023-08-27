Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бернли
Астон Вилла
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Клермон Фут
Метц
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монпелье
Реймс
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Страсбур
Тулуза
00
Футбол. Первая лига
17:00
Акрон
Тюмень
Футбол. Премьер-лига
17:30
Крылья Советов
Балтика
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
Родина
Футбол. Зарубежный
18:05
Лорьян
Лилль
Футбол. Зарубежный
18:30
Ньюкасл Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:30
Вильярреал
Барселона
Футбол. Зарубежный
18:30
Бавария
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
14:00
Ренн
Гавр
22
Футбол. Первая лига
14:00
Енисей
СКА-Хабаровск
42
Футбол. Первая лига
19:00
Динамо Мх
Шинник
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
КАМАЗ
Футбол. Зарубежный
19:30
Фиорентина
Лечче
Футбол. Зарубежный
19:30
Ювентус
Болонья
Футбол. Премьер-лига
20:00
Сочи
Локомотив
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Осасуна
Футбол. Зарубежный
21:45
Ницца
Лион
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Дженоа
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:30
Атлетик
Бетис
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
26.08
Пари Нижний Новгород
Ростов
10
26.08
Спартак
Ахмат
00
26.08
Рубин
Динамо
22
26.08
Зенит
Урал
40
25.08
Факел
Краснодар
00
25.08
Оренбург
ЦСКА
11
20.08
Ахмат
Оренбург
40
20.08
Спартак
Зенит
13
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» представило новичков Чавеса и Карраскаля

«Динамо» представило новичков полузащитников Луиса Чавеса и Хорхе Карраскаля.

Динамо
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Соцсети

Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

27-летний полузащитник Луис Чавес перешёл в «Динамо» из мексиканской «Пачуки». За «Пачуку» Чавес сыграл 143 матча, забил 14 мячей и сделал 13 голевых передач. По итогам сезона-2022/2023 был признан лучшим опорным полузащитником лиги. В коллекции трофеев новичка «Динамо» есть один чемпионский титул.

25-летний полузащитник Хорхе Карраскаль ранее выступал в ЦСКА. В феврале 2022 года колумбиец перешёл в армейский клуб на правах аренды до окончания сезона-2021/2022. В мае того года клуб выкупил права на футболиста у «Ривер Плейт» и заключил с ним контракт до 2026 года.

В текущем сезоне Карраскаль не провёл ни одной игры за ЦСКА. В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги колумбиец сыграл 26 матчей, забил шесть мячей и оформил одну голевую передачу. Также на счету полузащитника восемь игр в Фонбет Кубке России. 25 августа 2022 года Карраскаль дебютировал за сборную Колумбии в товарищеском матче с командой Гватемалы.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Украине присудили спорное очко на ЧЕ. В ответ стали скандировать «Воры!»
Владимир Минеев получил контузию в зоне СВО
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь