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19:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сочи» — «Локомотив»: стали известны стартовые составы команд

Сегодня, 27 августа, на стадионе «Фишт» в Сочи состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором «Сочи» сыграет с «Локомотивом».

Сочи
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Стартовый свисток главного арбитра встречи Алексея Сухого (Люберцы) прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Стартовые составы:

«Сочи»: Заболотный, Миладинович, Дркушич, Литвинов, Макарчук, Нобоа, Кравцов, Маргасов, Юсупов, Игнатьев, Крамарич.

«Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Морозов, Фассон, Ненахов, Карпукас, Баринов, Миранчук, Рыбчинский, Глушенков, Дзюба.

В прошлом сезоне чемпионата России команды обменялись победами с крупным счётом. В первом круге выиграл «Сочи» (4:0), во втором — «Локомотив» (3:0).

«Сочи» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала шесть очков в пяти матчах. «Локомотив» находится на 12-й строчке, заработав шесть очков. Лидирует «Краснодар» (14).

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