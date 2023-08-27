«Сочи» — «Локомотив»: стали известны стартовые составы команд

Стартовый свисток главного арбитра встречи Алексея Сухого (Люберцы) прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Стартовые составы:

«Сочи»: Заболотный, Миладинович, Дркушич, Литвинов, Макарчук, Нобоа, Кравцов, Маргасов, Юсупов, Игнатьев, Крамарич.

«Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Морозов, Фассон, Ненахов, Карпукас, Баринов, Миранчук, Рыбчинский, Глушенков, Дзюба.

В прошлом сезоне чемпионата России команды обменялись победами с крупным счётом. В первом круге выиграл «Сочи» (4:0), во втором — «Локомотив» (3:0).