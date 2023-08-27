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20:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Крылья Советов» обошли «Спартак» и ЦСКА! Сумасшедшая развязка матча в Самаре

У Игнашевича в РПЛ — пять поражений в шести матчах.

Крылья Советов
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Источник: Чемпионат.com

«Крылья Советов» победили дома «Балтику» и делят по набранным очкам четвёртое место с «Динамо». Самарцы обошли ЦСКА и «Спартак».

«Крылья Советов» после пяти туров РПЛ были самой результативной командой чемпионата наряду со «Спартаком» и ЦСКА — забили 12 голов. Но в матче с «Балтикой» главный тренер самарцев Игорь Осинькин сделал ставку на надёжную оборону, а не на лихую атаку. Хозяева неожиданно поменяли тактическую схему, перейдя на игру с тремя центральными защитниками. Причём в системе 5−4−1 одним из инсайдов был Костанца, которого мы привыкли видеть в центре поля. Бразилец, по сути, заменял травмированного аргентинца Гарре. То ли кадровые проблемы вынудили Осинькина «изменить себе», то ли желание подстроиться под использующую модель с тремя центрбеками «Балтику».

Команда Сергея Игнашевича, несмотря на статус новичка РПЛ и гостя Самары, больше владела мячом и повыше встречала соперника. Впрочем, с игры обе команды фактически ничего не создавали, а напряжение возникало прежде всего после стандартных положений. Скоростей не хватало, брак разрушал потенциально опасные атаки. Пожалуй, самым интересным стал момент с падением в штрафной «КС» капитана «Балтики» Казаева после единоборства с Бабкиным. Касание было, а фола не было. По крайней мере, так решил судья Иванов. Непростой эпизод для арбитров.

Единственный удар в створ до перерыва нанесла «Балтика». Это сделал тот же Казаев. В остальном с точки зрения атакующих действий всё было грустно. Калининградцы за весь первый тайм сделали семь касаний в штрафной самарцев, а «КС» — пять в штрафной «Балтики». Многообещающий центрфорвард хозяев Карпицкий из Беларуси, будучи игроком штрафной, вообще не встречался с мячом у ворот противника. Без хороших передач забить невозможно, а хозяева не совершили ни одного точного кросса.

Второй тайм начался живее. «Балтика» снова попыталась поддавить, однако на 52-й минуте нарвалась на ответную атаку и пропустила. Контрвыпад «КС» случился в результате ошибки левого вингбека Фернандеса, который проиграл единоборство Салтыкову и потерял мяч. Молодой игрок хозяев улетел к штрафной «Балтики», первый пас сделал неудачно, но со второй попытки стал автором голевого паса на Бабкина. Что же до Фернандеса, то боливийский новичок калининградцев, который обещал стать открытием РПЛ, пока разочаровывает. Это уже четвёртый случай за шесть туров, когда команда пропускает после его ошибки.

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Гол Бабкина стал первым ударом в створ у «Крыльев Советов». Ещё через четверть часа автор забитого мяча, получив повреждение, ушёл с поля. Команда Осинькина уже без Бабкина и заменённого ещё в перерыве Карпицкого защищала минимальное преимущество, садясь глубоко к собственной штрафной. «Балтика» всё больше раскрывалась и оставляла свободное пространство на своей половине поля. На 80-й минуте калининградцы снова претендовали на пенальти: свежий Мусаев, прокинув мяч между Солдатенковым и Рассказовым, упал в штрафной. Но было похоже на «дайвинг».

Но на 89-й минуте Мусаев, казалось, спас «Балтику». «Крылья Советов» в концовке совсем прижались к воротам, а Витюгов не сумел заблокировать кросс с левого полуфланга из-за повреждения. Это было видно по движению игрока «КС», схватившегося за ногу после подачи Лазарева. Мусаев выиграл воздух у Барача и забил свой второй гол в РПЛ.

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Однако и это был ещё не финал! Сумасшедшая концовка заставила забыть о том, насколько скучной получалась игра при счёте 0:0. Самарцы накрыли прессингом Лазарева и провели быструю атаку, которую завершил Зотов. Защитник «Балтики» Дудиев как-то странно увернулся от мяча.

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Так «Балтика» проиграла пятый из шести матчей в РПЛ под руководством Игнашевича.

Крылья Советов
2:1
Первый тайм: 0:0
Балтика
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