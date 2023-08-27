Комментатор «Матч ТВ» полчаса специально не называл фамилию Дзюбы в репортаже с игры «Сочи» — «Локомотив»

Таким образом Нагучев выразил протест в связи с поведением Дзюбы, который нецензурно высказался о работе комментатора Михаила Моссаковского. В репортаже с игры «Локомотива» против «Краснодара» (1:1) Моссаковский сказал, что столичный клуб вымучил ответный гол. Смотревший трансляцию Дзюба опубликовал видео. Он отреагировал эмоционально и с использованием нецензурной лексики: «Иди ты знаешь куда! Вымучил…».

«30 минут моего репортажа без Артема Дзюбы — всего лишь напоминание, что следует уважать любую профессию, — объяснил Нагучев в своем телеграм-канале. — Номер семь несколько раз давал понять, что ему не до этого. Сам Артем и мы, комментаторы и журналисты, сделали так, что нападающий стал суперзвездой. Мы защищали его, давали возможность высказаться и объясниться в дни неудач. Это правильный и важный обмен. Но в ответ мы получаем реплику о Моссе в духе Сергея Юрьевича Белякова. Мое молчание — это перформанс в защиту профессии. Конспирологию оставьте при себе».