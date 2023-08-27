Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Атлетик
Бетис
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ницца
Лион
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лацио
Дженоа
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Наполи
Сассуоло
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Валенсия
Осасуна
12
Футбол. Премьер-лига
20:00
Сочи
Локомотив
01
Футбол. Зарубежный
19:30
Фиорентина
Лечче
22
Футбол. Зарубежный
19:30
Ювентус
Болонья
11
Футбол. Первая лига
19:00
Динамо Мх
Шинник
11
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
КАМАЗ
00
Футбол. Зарубежный
18:30
Ньюкасл Юнайтед
Ливерпуль
12
Футбол. Зарубежный
18:30
Вильярреал
Барселона
34
Футбол. Зарубежный
18:30
Бавария
Аугсбург
31
Футбол. Зарубежный
18:05
Лорьян
Лилль
41
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
Родина
14
Футбол. Премьер-лига
17:30
Крылья Советов
Балтика
21
Футбол. Первая лига
17:00
Акрон
Тюмень
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Айнтрахт Ф
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Бернли
Астон Вилла
13
Футбол. Зарубежный
16:00
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Метц
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Монпелье
Реймс
13
Футбол. Зарубежный
16:00
Страсбур
Тулуза
20
Футбол. Зарубежный
14:00
Ренн
Гавр
22
Футбол. Первая лига
14:00
Енисей
СКА-Хабаровск
42
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
20:00
Сочи
Локомотив
01
17:30
Крылья Советов
Балтика
21
26.08
Пари Нижний Новгород
Ростов
10
26.08
Спартак
Ахмат
00
26.08
Рубин
Динамо
22
26.08
Зенит
Урал
40
25.08
Факел
Краснодар
00
25.08
Оренбург
ЦСКА
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
21:49 (мск), источник: Sport24

Комментатор «Матч ТВ» полчаса специально не называл фамилию Дзюбы в репортаже с игры «Сочи» — «Локомотив»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев специально не называл фамилию Артема Дзюбы в течение получаса с начала трансляции игры 6-го тура РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом».

Локомотив
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Sport24

Таким образом Нагучев выразил протест в связи с поведением Дзюбы, который нецензурно высказался о работе комментатора Михаила Моссаковского. В репортаже с игры «Локомотива» против «Краснодара» (1:1) Моссаковский сказал, что столичный клуб вымучил ответный гол. Смотревший трансляцию Дзюба опубликовал видео. Он отреагировал эмоционально и с использованием нецензурной лексики: «Иди ты знаешь куда! Вымучил…».

«30 минут моего репортажа без Артема Дзюбы — всего лишь напоминание, что следует уважать любую профессию, — объяснил Нагучев в своем телеграм-канале. — Номер семь несколько раз давал понять, что ему не до этого. Сам Артем и мы, комментаторы и журналисты, сделали так, что нападающий стал суперзвездой. Мы защищали его, давали возможность высказаться и объясниться в дни неудач. Это правильный и важный обмен. Но в ответ мы получаем реплику о Моссе в духе Сергея Юрьевича Белякова. Мое молчание — это перформанс в защиту профессии. Конспирологию оставьте при себе».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 MISS MAXIM: «В Москве много давалок, легкодоступных. Парни ленивые и разбалованные, ничего не хотят делать»
Лера Кудрявцева: «Украинки такие кульбиты творят в Европе, пока их мужья в Киеве. Я не ханжа, но это трындец»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь