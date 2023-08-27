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22:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Дзюба вернулся и сделал победу «Локомотива». Ужасное поле в Сочи сыграло за его команду

Москвичи прервали безвыигрышную серию.

Сочи
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: FCLM.RU

«Локомотив» прервал трёхматчевую безвыигрышную серию победой в Сочи. Теперь железнодорожники всего на одно очко отстают от «Спартака» и ЦСКА.

В состав «Локомотива» вернулся Дзюба, пропустивший два последних тура из-за травмы. А вот Пиняев впервые в этом сезоне РПЛ выпал из основы и остался на скамейке запасных. Команда Михаила Галактионова страдает без экс-капитана сборной России в атаке, а на жутком поле стадиона «Фишт», из-за которого матч был под угрозой переноса на другую арену, физические качества игроков выходили на первое место. Играть низом в быстрый комбинационный футбол на таком газоне очень непросто. Волей-неволей футболисты будут упрощать игру, хотя команда Дмитрия Хохлова, надо отдать ей должное, не отказалась от своего стиля.

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Но в этих обстоятельствах неудивительно, что «Локомотив» и «Сочи» вымучивали каждый опасный момент. В первые полчаса Дзюба не встречался с мячом в штрафной южан и железнодорожники почти ничего не создали. Но на исходе трети матча скидка от центрфорварда на Глушенкова подарила команде Галактионова супершанс: «Локо» наконец-то нормально попал в створ и едва не забил. Ещё через несколько минут Дзюба во второй и в последний раз до перерыва коснулся мяча в штрафной «Сочи». Артём занял хорошую позицию в ожидании кросса слева, выиграл воздух у Миладиновича и пробил головой от земли. В общем-то, сделал всё, что требовалось, но голкипер Заболотный ответил красивым сейвом.

Статистика первого тайма (0:4 по ударам в створ) свидетельствовала о том, что «Локо» со своим относительно простым футболом больше наиграл на гол, нежели «Сочи». Хозяева в созидании стремились использовать широкие позиции вингбеков Макарчука и Маргасова, которые сделали наибольшее количество касаний в составе южан за 45 минут, тем не менее брак на чужой трети ломал всё, что строилось командой Хохлова. Голкипер Лантратов, наверное, и сам удивлялся тому, что целый тайм простоял без дела.

После перерыва игру, от которой и без того не стоило ждать высокого темпа из-за жары в Сочи, разбивали паузы, связанные с повреждениями у южан. В одном из эпизодов Дзюба случайно наступил на ногу Миладиновичу — серб долго приходил в себя, потребовалась заморозка. А на 56-й минуте «Локо» всё же забил с помощью Артёма. Центрфорвард принял мяч, поставив корпус Миладиновичу, и отдал пас Глушенкову. Форварда оставили свободным у полукруга, дали ему сделать три касания до удара. Глушенков забил и получил дружеский поцелуй от Дзюбы во время празднования гола. Такой скандала не вызовет.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Локомотив» при счёте 1:0 не стал закрываться, но из-за накопившейся усталости игроков появилось больше разрывов, так что «Сочи» имел возможность даже на скорости атаковать. Но брак всё портил — чаще обычного ошибался и Нобоа, чьи передачи оказывались неточными из-за плохого качества поля. По-прежнему было много единоборств, борьбы за подборы. У «Сочи» не получалось главное — попасть в створ ворот Лантратова. Экс-нападающий «Локо» Игнатьев, не сумев проявить себя, ушёл с поля уже после часа игры. Иван ни разу не пробил, передач под удар тоже не отдавал.

Концовка матча была бы интереснее, если бы железнодорожники проигрывали, а хозяева защищали победу. Но у «Сочи» нет такого умения спасаться на последних минутах, как у команды Галактионова. Центральные защитники «Локо» на сей раз справились: южане так и не пробили в створ ни разу. Статистика точных ударов по итогам матча оказалась просто ужасной для «Сочи» — 0:9!

«Локомотив» был даже ближе ко второму мячу. Причём курьёзному. Заболотный попал в Дзюбу, выбивая мяч, и едва не подарил центрфорварду, возможно, самый смешной гол в его карьере.

Сочи
0:1
Первый тайм: 0:0
Локомотив
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