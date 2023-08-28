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18:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Доходим до центра — дальше импотенция». Почему «Ростов» Карпина так слаб на старте РПЛ

Неужели так сильно отражается травма Осипенко?

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Пари Нижний Новгород"

«Ростов» проиграл на выезде «Пари НН» и опустился на 10-е место. До зоны стыковых матчей — одно очко. До третьего места — уже шесть. За последние пять лет команда только раз стартовала хуже — в сезоне-2021/2022 после 6-го тура шла на 14-м месте. Однако там были объективные причины — Карпин ушёл в сборную, временно команду возглавил Сёмин, но не пошло. Вскоре Палыча убрали. Весной Карпин вернулся, завершив сезон на девятом месте.

Мы так привыкли к стабильной осени при нынешнем тренере, что неудачный старт кажется чем-то аномальным. Да, ещё перед началом сезона Карпин в привычном стиле заявил о задачах — в первую очередь обезопасить себя от зоны вылета. Казалось, это лишь привычное кокетство. Но нет. Всё идёт к тому, что в этом сезоне «Ростов» уже не будет в лидирующей группе и, возможно, действительно придётся побороться внизу.

Источник: РИА "Новости"

Вот как описал происходящее сейчас с командой капитан Даниил Глебов после матча с «Пари НН» в комментарии для Metaratings.

«За два выезда в Самару и Сочи девять мячей получили в свои ворота — так в обороне играть нельзя. По сегодняшней игре в обороне: довольно цельно и добротно сыграли. Но переходим в центр поля — и тяжело: не можем создать эпизоды, не можем доставить мяч в штрафную для нападающего. В этом проблема. Естественно, нам нужно добавлять во взаимодействии впереди, потому что как доходим до центра поля — дальше у нас импотенция начинается».

Даниил Глебов
капитан «Ростова»

Слова Глебова про выездные матчи подтверждает статистика. Там просто кошмар — шесть поражений подряд. Общая разница мячей — 2:18. Да, неудачу с «Краснодаром» или ЦСКА ещё можно объяснить уровнем соперника, но пять пропущенных от «Крыльев» или четыре от «Сочи» в этом сезоне — вне логики событий.

Вот как объясняет происходящее с «Ростовом» тактический автор «Чемпионата» Евгений Ломоносов.

— У команды Карпина проблемы как в обороне, так и в атаке. «Ростов» и в прошлом сезоне РПЛ не был надёжен в обороне, пропуская в среднем 1,5 мяча за матч, а сейчас, после травмы Осипенко, ситуация стала совсем критической — в линии защиты нет лидера.

Совсем сложной ситуацию сзади делает атакующий футбол с двумя центральными защитниками — вдобавок к индивидуальным промахам в обороне ещё и много свободных зон, которыми соперники готовы пользоваться. У тех же «Крыльев» получалось проникать и в свободные карманы на флангах, и в коридоры между защитниками напротив ворот, в результате чего они забили сразу пять. Графический пример — кадры гола Хубулова: Ежов спокойно открылся на фланге, его партнёр — напротив ворот.

Источник: Кадр из трансляции

Открывание Ежова на фланге

Источник: Кадр из трансляции

Передача на Хубулова

Если в обороне «Ростова» можно находить бреши, то атаку можно сдерживать. Уже в двух матчах РПЛ «Ростов» не смог забить — с «Пари НН» (0:1) и «Сочи» (0:4). Общее у соперников — пять защитников и низкий блок. За 180 минут в этих встречах команда Карпина только девять раз била из штрафной, а в створ в двух матчах вообще попала дважды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сам Карпин не знает, когда вернётся Осипенко. Но, судя по всему, это случится не скоро. Поэтому придётся обходиться внутренними резервами. Сейчас они хотя бы есть — ведь ФИФА сняла с «Ростова» бан на регистрацию новичков. Но, по странному стечению обстоятельств, после этого и начались неудачи.

При этом тренер после «Пари НН» был относительно оптимистичен. Сказал, что в происходящем виноват он, но позитива тоже добавил. «Игра абсолютно другая. Она вселяет оптимизм и надежду».

Правда, ближайшие соперники не самые приятные для исправления ситуации — сначала Кубок с «Локо», потом матч чемпионата с «Динамо». Обе игры «Ростов» проведёт на своём поле.

Автор: Дмитрий Зимин

Пари Нижний Новгород
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Ростов
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