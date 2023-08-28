«Доходим до центра — дальше импотенция». Почему «Ростов» Карпина так слаб на старте РПЛ

«Ростов» проиграл на выезде «Пари НН» и опустился на 10-е место. До зоны стыковых матчей — одно очко. До третьего места — уже шесть. За последние пять лет команда только раз стартовала хуже — в сезоне-2021/2022 после 6-го тура шла на 14-м месте. Однако там были объективные причины — Карпин ушёл в сборную, временно команду возглавил Сёмин, но не пошло. Вскоре Палыча убрали. Весной Карпин вернулся, завершив сезон на девятом месте.

Мы так привыкли к стабильной осени при нынешнем тренере, что неудачный старт кажется чем-то аномальным. Да, ещё перед началом сезона Карпин в привычном стиле заявил о задачах — в первую очередь обезопасить себя от зоны вылета. Казалось, это лишь привычное кокетство. Но нет. Всё идёт к тому, что в этом сезоне «Ростов» уже не будет в лидирующей группе и, возможно, действительно придётся побороться внизу.

Вот как описал происходящее сейчас с командой капитан Даниил Глебов после матча с «Пари НН» в комментарии для Metaratings.

«За два выезда в Самару и Сочи девять мячей получили в свои ворота — так в обороне играть нельзя. По сегодняшней игре в обороне: довольно цельно и добротно сыграли. Но переходим в центр поля — и тяжело: не можем создать эпизоды, не можем доставить мяч в штрафную для нападающего. В этом проблема. Естественно, нам нужно добавлять во взаимодействии впереди, потому что как доходим до центра поля — дальше у нас импотенция начинается». Даниил Глебов капитан «Ростова»

Слова Глебова про выездные матчи подтверждает статистика. Там просто кошмар — шесть поражений подряд. Общая разница мячей — 2:18. Да, неудачу с «Краснодаром» или ЦСКА ещё можно объяснить уровнем соперника, но пять пропущенных от «Крыльев» или четыре от «Сочи» в этом сезоне — вне логики событий.

Вот как объясняет происходящее с «Ростовом» тактический автор «Чемпионата» Евгений Ломоносов.

— У команды Карпина проблемы как в обороне, так и в атаке. «Ростов» и в прошлом сезоне РПЛ не был надёжен в обороне, пропуская в среднем 1,5 мяча за матч, а сейчас, после травмы Осипенко, ситуация стала совсем критической — в линии защиты нет лидера.

Совсем сложной ситуацию сзади делает атакующий футбол с двумя центральными защитниками — вдобавок к индивидуальным промахам в обороне ещё и много свободных зон, которыми соперники готовы пользоваться. У тех же «Крыльев» получалось проникать и в свободные карманы на флангах, и в коридоры между защитниками напротив ворот, в результате чего они забили сразу пять. Графический пример — кадры гола Хубулова: Ежов спокойно открылся на фланге, его партнёр — напротив ворот.

Источник: Кадр из трансляции

Открывание Ежова на фланге

Источник: Кадр из трансляции

Передача на Хубулова

Если в обороне «Ростова» можно находить бреши, то атаку можно сдерживать. Уже в двух матчах РПЛ «Ростов» не смог забить — с «Пари НН» (0:1) и «Сочи» (0:4). Общее у соперников — пять защитников и низкий блок. За 180 минут в этих встречах команда Карпина только девять раз била из штрафной, а в створ в двух матчах вообще попала дважды.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="5406f7ec-e79c-5671-93e8-1c86a55fcfa4" data-prerendered><noscript><section><h2>Дети и спорт</h2><p>9 вопросов</p><p>Расскажите нам, занимаются ли спортом ваши дети</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/5406f7ec-e79c-5671-93e8-1c86a55fcfa4"><fieldset><legend>Занимаются ли спортом ваши дети? </legend><label><input type="radio" name="6892" value="25251"/>Да</label><br/><label><input type="radio" name="6892" value="25252"/>Пока нет, но будут</label><br/><label><input type="radio" name="6892" value="25253"/>Нет и не будут</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/8150079229308269/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сам Карпин не знает, когда вернётся Осипенко. Но, судя по всему, это случится не скоро. Поэтому придётся обходиться внутренними резервами. Сейчас они хотя бы есть — ведь ФИФА сняла с «Ростова» бан на регистрацию новичков. Но, по странному стечению обстоятельств, после этого и начались неудачи.

При этом тренер после «Пари НН» был относительно оптимистичен. Сказал, что в происходящем виноват он, но позитива тоже добавил. «Игра абсолютно другая. Она вселяет оптимизм и надежду».

Правда, ближайшие соперники не самые приятные для исправления ситуации — сначала Кубок с «Локо», потом матч чемпионата с «Динамо». Обе игры «Ростов» проведёт на своём поле.