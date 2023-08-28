Спортдиректор «Марселя» опроверг новость, что клуб арендует Изидора с правом выкупа
Спортивный директор «Марселя» Хавьер Рибалта опроверг новость, что французский клуб рассматривает возможность подписания форварда «Локомотива» Вильсона Изидора.
Спортивный директор «Марселя» Хавьер Рибалта опроверг новость, что французский клуб рассматривает возможность подписания форварда «Локомотива» Вильсона Изидора.
— «Марсель» арендует Изидора с правом выкупа? Это неправда, — сказал Рибалта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее «Матч ТВ» сообщал, что Изидор покинул расположение «Локомотива», «Марсель» арендует игрока с правом выкупа.
22-летний француз выступает за «Локомотив» с января 2022 года. Железнодорожники заплатили за Вильсона € 3,5 млн. За это время форвард принял участие в 42 играх, в которых отметился 19 забитыми мячами и двумя ассистами.
Его контракт с московским клубом рассчитан до июня 2026 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.