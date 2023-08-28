Спортдиректор «Марселя» опроверг новость, что клуб арендует Изидора с правом выкупа

— «Марсель» арендует Изидора с правом выкупа? Это неправда, — сказал Рибалта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

22-летний француз выступает за «Локомотив» с января 2022 года. Железнодорожники заплатили за Вильсона € 3,5 млн. За это время форвард принял участие в 42 играх, в которых отметился 19 забитыми мячами и двумя ассистами.