Деменко не считает, что Абаскаль мечется из крайности в крайность

«Абаскаль ищет оптимальную схему для команды. Это было заметно по матчу против “Зенита”, но я бы не сказал, что испанец мечется из крайности в крайность. В матче с “Уралом” смогли переломить ход встречи, но где-то не повезло в концовке. Определённые проблемы действительно обнажил матч с “Ахматом”: это было продолжение последних десяти минут матча с екатеринбуржцами. Стоит отметить, что Мирослав Ромащенко отлично разобрал игру “Спартака”. Но тут всё неоднозначно: выиграй красно-белые у “Зенита”, мы бы говорили сейчас совсем о другом».