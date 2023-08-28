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22:10 (мск), источник: RT на русском

Деменко не считает, что Абаскаль мечется из крайности в крайность

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко проанализировал старт нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) для красно-белых.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

«Абаскаль ищет оптимальную схему для команды. Это было заметно по матчу против “Зенита”, но я бы не сказал, что испанец мечется из крайности в крайность. В матче с “Уралом” смогли переломить ход встречи, но где-то не повезло в концовке. Определённые проблемы действительно обнажил матч с “Ахматом”: это было продолжение последних десяти минут матча с екатеринбуржцами. Стоит отметить, что Мирослав Ромащенко отлично разобрал игру “Спартака”. Но тут всё неоднозначно: выиграй красно-белые у “Зенита”, мы бы говорили сейчас совсем о другом».

Также экс-футболист считает, что, несмотря на давление, Абаскаль даст отдохнуть лидерам в матче Кубка России против «Динамо».

«Конкуренция в команде хорошая, поэтому Бонгонда, Промес и другие лидеры, вполне возможно, останутся в запасе. Понятно, что это дерби и никому не хочется проигрывать, но приоритетный турнир — это РПЛ», — заявил Деменко RT.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Франко Камоцци высказал мнение, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль изначально не обладал необходимым уровнем.

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