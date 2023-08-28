«Спартак» губит нетерпеливость. Абаскаля надо не увольнять, а поддержать

Как же надоело это вечное околоспартаковское чуть что — так сразу: «В отставку! Физрук! Зачем брали?!» Три тура назад кричали, что «Спартак» одной ногой уже чемпион (что после трех туров тоже было бредом), теперь другая крайность.

По такому принципу даже не представляю, сколько раз бы отправили в отставку Бескова по ходу чемпионата первой лиги 1977 года (одни 0:4 в Кемерове от «Кузбасса» чего стоят) и в первой половине сезона-78, когда красно-белые не очень уверенно осваивались заново в высшей лиге. И не было бы никакого чемпионства-79 и девяти лет подряд в медалях. Но у Николая Старостина, хоть он лично Бескова и не любил (в отличие от его брата Андрея), мудрости и терпения хватило. Как хватало всегда.

Я не говорю, что к Абаскалю нет претензий, — наоборот, их становится все больше, и я нехарактерно для себя еще по составу на «Зенит», до игры, написал, что это ужас. И весну этого года я тоже помню. И мне все меньше логики видится в его действиях — взять хотя бы замену Соболева в последнем матче с «Ахматом». Кажется, что тренер начинает откровенно «плыть».

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Если случится сегодня скверный матч с «Динамо», в конце недели в Краснодаре, а после перерыва на сборные тенденция продолжится и станет ясно, что ситуация полностью вышла из-под контроля Гильермо и команда больше не с ним, — можно будет о чем-то говорить. Но пока руководство клуба и боссы из «Лукойла», о которых почему-то никто не вспоминает, обязаны помочь Абаскалю, как помогал старший Старостин молодым тренерам Симоняну и Романцеву.

Боссы клуба — Малышев и Эшуорт, а может, даже и Матыцын — должны приехать к команде (благо теперь это близко, и не надо за тридевять земель в Тарасовку гонять), поговорить, поддержать, где-то привести в чувство, обсудить, успокоить. Причем всех, а не только тренера. В общем, сделать все, чтобы Абаскаль мог себя реализовать. Руководство и существует не только для того, чтобы назначать и снимать; оно должно контролировать каждодневный процесс и регулировать его.

Тренерская профессия — она существует не сама по себе. Тренер тесно взаимодействует со всеми вокруг, и те, от кого зависит его судьба, не имеют права сидеть сложа руки и бесстрастно за всем наблюдать. Они же не китайцы, которые у реки ждут, пока по ней проплывет труп их врага! Тренер, которого вы (ну, пусть ваши предшественники, но теперь это ваша зона ответственности) назначили, — друг вам, а не враг! Вы должны что-то делать, чтобы помочь ему!

Отставка — это крайняя мера, когда все остальные варианты уже исчерпаны. А у нас в футболе отставка зачастую первая мера. «Резать, не дожидаясь перитонита».