10 главных трансферных новостей дня. «Барса» забирает балласт «Сити», Лукаку едет в Италию

На этой неделе в ведущих лигах Европы закроется трансферное окно. Клубы активно ведут переговоры и пытаются закрыть сделки как можно скорее. Рассказываем о главных новостях понедельника, 28 августа.

«Рома» неудачно стартовала в новом сезоне — одно очко по итогам двух туров в Серии А. Сейчас столичная команда активно укрепляет переднюю линию. Сначала взяли хорошо знакомого болельщикам «Зенита» Сердара Азмуна, а теперь на подходе Ромелу Лукаку.

Фактурный нападающий присоединится к команде Жозе Моуринью на правах аренды. «Рома» уже согласовала все детали: «Челси» получит примерно € 5 млн, а Лукаку — € 7,5 млн за год (по данным Фабрицио Романо). Ромелу должен прилететь в Рим 29 августа. Бельгиец так хотел в новый клуб, что пошёл на сокращение зарплаты. Он прекрасно знаком с Серией А, ведь ранее играл за «Интер».

«Наполи» оперативно нашёл замену Вейге

Чемпион Италии активно ищет центрального полузащитника. Сделка с Габриэлем Вейгой сорвалась — испанец предпочёл деньги Саудовской Аравии (там ему будут платить в пять раз больше).

Неаполитанцы не слишком расстроились и сразу переключились на Йеспера Линдстрёма. 23-летний датчанин переедет в Неаполь на правах аренды (€ 5 млн) с обязательным правом выкупа за € 20 млн. 38 матчей, девять голов, четыре ассиста — статистика Йеспера в прошлом сезоне. Линдстрём подписал контракт с «Айнтрахтом» в 2021 году, а теперь сменит Германию на Италию.

Одной трансферной сагой стало меньше. Нет больше смысла гадать, куда перейдёт Жоау Канселу. «Барселона» арендует португальца до конца нынешнего сезона, а в договор включат опцию выкупа. В ближайшее время игрок вылетит в Испанию на медосмотр и подписание контракта. «Интер», «Ювентус», «Манчестер Сити», «Бавария» — впечатляющий список клубов в карьере 29-летнего игрока пополнится «Барсой». Кстати, Канселу уже играл в Испании — ранее он провёл три сезона в составе «Валенсии».

В ЦСКА приедет ещё один защитник из Бразилии

Состав ЦСКА пополнит ещё один бразилец. Согласно нашим данным, армейцы заплатят € 4,5 млн за трансфер Келвена. 22-летний защитник «Атлетико Паранаэнсе» прилетит в Москву 30 августа, пройдёт медосмотр и подпишет контракт. Келвен играет за «Атлетико Паранаэнсе» с 2019-го, а два года назад стал победителей Копа Судамерикана (южноамериканский аналог Лиги Европы). Ранее сообщалось, что армейцы ведут борьбу за игрока с «Бенфикой». В этом сезоне Келвен уже отбегал 41 матч во всех турнирах, забил два мяча и отдал семь голевых передач.

«Тоттенхэм» заплатит приличные деньги за молодого футболиста

«Тоттенхэм» уже потратил на новичков € 193 млн, но не думает останавливаться. Столичный клуб хочет переманить атакующего полузащитника Бреннана Джонсона. Молодой (22 года) футболист представляет «Ноттингем Форест». «Брентфорд» предложил за валлийца £ 40 млн (рекорд клуба). Несмотря на это, фаворитом в борьбе за игрока остаётся «Тоттенхэм». Он ведёт переговоры с «Ноттингемом», а о сделке могут объявить ближе к концу недели. При этом «Тоттенхэм» может покинуть полузащитник Пьер-Эмиль Хёйбьерг. В этом сезоне датчанин выходит исключительно на замену (отыграл 44 минуты в трёх матчах АПЛ). Сейчас вариант с приобретением футболиста рассматривает «Манчестер Юнайтед».

«ПСЖ» предложил ещё больше денег за Коло Муани

История с возможным переходом Рандаля Коло Муани в «ПСЖ» всё никак не завершится. Парижане выкатили новое предложение — € 70 млн плюс ещё € 10 млн в виде бонуса. Ну теперь-то «Айнтрахт» согласится? Немецкий клуб, в свою очередь, рассчитывает на нападающего «ПСЖ» Уго Экитике. По такому случаю чемпион Франции готов расстаться с игроком по сниженной цене. В этом сезоне 24-летний Коло Муани (кстати, вице-чемпион мира) уже забил два мяча в трёх матчах во всех турнирах. Успеют ли закрыть сделку до закрытия трансферного окна?

«МЮ» и «Бавария» могут обменяться игроками

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей заинтересовал «Баварию». Не исключено, что стороны согласуют аренду шотландского игрока. В обратном направлении на тех же условиях (аренда) может уехать Райан Гравенберх. Для Мактоминея переезд в Германию превратится в своеобразный челлендж, ведь до этого он играл исключительно в «МЮ». Гравенберх переехал в «Баварию» год назад и с того момента отыграл 34 матча (один гол, один ассист). В этом сезоне дважды посидел на скамейке и получил девять минут в матче с «Аугсбургом».

<div class="mediaPollEmbed" data-id="5406f7ec-e79c-5671-93e8-1c86a55fcfa4" data-prerendered><noscript><section><h2>Дети и спорт</h2><p>9 вопросов</p><p>Расскажите нам, занимаются ли спортом ваши дети</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/5406f7ec-e79c-5671-93e8-1c86a55fcfa4"><fieldset><legend>Занимаются ли спортом ваши дети? </legend><label><input type="radio" name="6892" value="25251"/>Да</label><br/><label><input type="radio" name="6892" value="25252"/>Пока нет, но будут</label><br/><label><input type="radio" name="6892" value="25253"/>Нет и не будут</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/8150079229308269/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Грузинский бомбардир продолжит карьеру в «Аяксе»

«Аякс» обратил внимание на грузинского нападающего «Метца» Жоржа Микаутадзе. Стороны уже почти согласовали детали сделки. Если не случится форс-мажора, уже 29-го числа нападающий прилетит на подписание контракта. Микаутадзе ярко проявил себя в прошлом сезоне — наколотил 23 гола в 37 матчах Лиги 2. Во многом благодаря его результативной игре клуб завоевал путёвку в элитный дивизион. 22-летний форвард не затерялся и в Лиге 1 — 2+1 в трёх матчах турнира. Микаутадзе дебютировал в сборной Грузии весной 2021 года. С того момента он провёл за страну 16 матчей и забил четыре мяча.

«Челси» отпустит Кукурелью в «МЮ», если тот возьмёт на себя зарплату игрока

«Челси» готов расстаться с защитником Марком Кукурельей всего через год после его перехода. Правда, речь идёт об аренде в «Манчестер Юнайтед». Лондонский клуб отпустит игрока при условии, если манкунианцы возьмут на себя зарплату 25-летнего испанского игрока. Плюс в Лондоне рассчитывают, что аренда будет платной. Год назад «Челси» купил флангового защитника за € 65 млн, а на старте этого сезона он провёл все три матча в запасе. Окончательное решение примет «МЮ», у которого есть сразу несколько кандидатов на позицию флангового защитника.

1 июля опытный вратарь Сослан Джанаев вышел на рынок свободных агентов. С 2019 года голкипер играл за «Сочи» (71 матч) и покинул клуб в связи с истечением срока контракта. По данным «Чемпионата», 36-летний вратарь продолжит карьеру в «Балтике». Калининградский клуб вернулся в «вышку» спустя 25 лет, но стартовал не лучшим образом.

После шести туров команда Сергея Игнашевича занимает предпоследнее место в таблице. 30 августа «Балтика» примет в кубковом матче «Зенит». Успеют ли заявить Джанаева к тому времени?