СМИ узнали об интересе саудовского клуба к футболисту «Динамо»
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Камерунский футболист московского «Динамо» Муми Нгамалё может перейти в саудовский «Аль-Иттифак», сообщает Africafoot.
Динамо
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Камерунский футболист московского «Динамо» Муми Нгамалё может перейти в саудовский «Аль-Иттифак», сообщает Africafoot.
По информации источника, полузащитник ведет переговоры с клубом. Он дал согласие на переход тренеру саудовского клуба Стивену Джеррарду, который ищет игрока в атаку. Отмечается, что «Динамо» хочет получить не менее 1,5 млн евро.
Нгамалё 29 лет. Он перешел в «Динамо» из швейцарского клуба «Янг Бойз» в сентябре 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах в различных турнирах и забил один мяч.