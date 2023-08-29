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18:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ узнали об интересе саудовского клуба к футболисту «Динамо»

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Камерунский футболист московского «Динамо» Муми Нгамалё может перейти в саудовский «Аль-Иттифак», сообщает Africafoot.

Динамо
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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, полузащитник ведет переговоры с клубом. Он дал согласие на переход тренеру саудовского клуба Стивену Джеррарду, который ищет игрока в атаку. Отмечается, что «Динамо» хочет получить не менее 1,5 млн евро.

Нгамалё 29 лет. Он перешел в «Динамо» из швейцарского клуба «Янг Бойз» в сентябре 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах в различных турнирах и забил один мяч.

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