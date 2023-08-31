Сазонов в Серии А — класс! Хотя от Сабы отказались в «Зените» и упустили в сборной России

Саба Сазонов перешёл в «Торино», контракт — до 2027 года. Это официально подтвердили и в Италии и в России. Согласно Transfermarkt, сумма трансфера составила € 2,75 млн, плюс € 250 тысяч клуб может получить в качестве бонусов. Также «Динамо» получит 15% от следующей продажи футболиста.

Вообще, эта история — удивительная: не самый топовый защитник РПЛ спровоцировал серьёзный интерес в Европе. Да, этому есть объяснение — успешный для Грузии молодёжный Евро. Ранее сообщалось, что Саба мог перейти в «Лион» (данные авторитетного L'Équipe), Турцию и «Фрозиноне» — последние якобы даже сделали предложение. Но сам защитник хотел именно в «Торино» — то есть в стабильный середняк итальянского чемпионата, где можно прогрессировать.

Сазонов оказался не нужен «Зениту», зато нравился Шварцу

Защитнику всего 21 год. И предыдущие годы карьеры у него выдались уж очень насыщенными — поиграть за два топ-клуба, в последний момент отказаться от сборной России, а теперь и уехать в Европу. Круто, согласитесь? У некоторых в его возрасте всё только начинается, Сазонов же мгновенно пролетел этап взросления.

Он родился в Грузии, но уже в шесть лет переехал с семьёй в Петербург. Прошёл отбор тогда ещё в академии «Смена» и дальше плавно переходил из одного возраста в другой. В марте 2019-го добрался до молодёжной команды. Естественно, все отмечали подходящие под центрдефа габариты вместе с необъяснимыми ошибками. Хотя нет — как раз их списывали на возраст, рассчитывая, что вот-вот всё изменится.

Но особо не менялось. Сабу вскоре стали привлекать к тренировкам основы и подняли до «Зенита-2». Зимой 2021-го он даже съездил на полноценные сборы с первой командой. В тот период клуб, вероятно, захотел обсудить с игроком новый контракт, ведь соглашение истекало летом. Однако сторона футболиста взяла паузу.

В мае 2021-го Сазонов дебютировал за основной «Зенит» — в последнем туре вышел на замену в матче с «Тамбовом». Поэтому в списке его достижений даже есть победа в чемпионате России. Но на последующие летние сборы он не поехал. Потому что уже договорился о контракте с «Динамо».

«В “Зените”, вы же сами знаете, молодому очень сложно дорасти до регулярной игры в главной команде. Сидел в заявке, тренировался с основой, но получал практику в “Зените-2” и вышел только на один официальный матч — с “Тамбовом”. Я же стремился именно регулярно играть в основе. Понимая, что в Петербурге это сделать очень сложно, стал рассматривать другие варианты. И лучшим с точки зрения развития посчитал для себя “Динамо”. Саба Сазонов защитник «Торино»

Всё это абсолютная правда. В то время в основной команде были Ловрен, Ракицкий, Чистяков. Сторона футболиста вроде бы даже провела встречу с Семаком, но тот не мог дать никаких гарантий. По сути, Питер отказался от игрока. А в «Динамо» парня вовсю нахваливал Сандро Шварц и обещал пристально контролировать развитие карьеры. Так что всё логично.

Игра при Йокановиче в «Динамо» и выбор сборной Грузии

Правда, в первое время парня спустили во вторую команду. Так что глобально ничего не изменилось — тренировки с основой, но матчи за «Динамо-2». Дебют случился только в октябре, когда Шварц выпустил его на пару минут со «Спартаком». Хотя бы относительно доверять тренер стал только весной, когда поставил Сабу на пять матчей. Вряд ли Сазонов был в восторге.

Но потом пришёл Славиша Йоканович. И для защитника всё изменилось. Ввиду кадрового дефицита Сазонов влетел в основу с самого начала прошлого сезона. В тот же период случилось не менее значимое событие — смена спортивного гражданства. В сентябре 2022-го он получил вызов в молодёжную сборную России. Утверждалось, что договорённость об этом с игроком была достигнута ещё в январе. Однако в итоге защитник в последний момент отказался приезжать в команду Михаила Галактионова и выбрал Грузию.

Сазонов празднует гол в ворота Португалии на молодежном Евро

У стороны футболиста другая точка зрения. Источник в окружении Сазонова ещё в тот период сообщил «Чемпионату», что РФС не проявил должной заинтересованности. В то время как Грузия дала полный расклад, и на момент вызова в сборную России Сазонов уже решил выступать за другую страну.

Вряд ли Сазонов об этом пожалел. Он уже дебютировал за основную команду и был в составе молодёжки на Евро-2023, где Грузия дошла до четвертьфинала. Видимо, именно там на парня и обратили внимание зарубежные скауты.

Вообще, всегда классно, когда игроки из РПЛ уезжают в сильные лиги. Но в случае с Сазоновым это и удивительно — «Торино» платит за игрока, который нынешний сезон мог вообще провести на скамейке. Марцел Личка явно не собирался доверять Сабе место в основе. Возможно, в Италии видят то, что не разглядели в России.