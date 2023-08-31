Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Карабах
Олимпия Л
00
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
Фарул
Футбол. Еврокубки
19:00
Буде-Глимт
Сепси
Футбол. Еврокубки
19:45
Брейдаблик
Струга
Футбол. Еврокубки
20:00
Заря Лг
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
20:00
Арис Л
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
20:00
Спарта П
Динамо З
Футбол. Еврокубки
20:00
АПОЭЛ
Гент
Футбол. Еврокубки
20:00
Виктория Пл
Тобол Кс
Футбол. Еврокубки
20:00
Твенте
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
20:00
Бранн
АЗ
Футбол. Еврокубки
20:30
ПАОК
Хартс
Футбол. Еврокубки
21:00
Чукарички
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
21:00
Аякс
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
21:00
БАТЭ
Балкани
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
Жальгирис В
Футбол. Еврокубки
21:00
Партизани
Астана
Футбол. Еврокубки
21:00
Днепр-1
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
21:00
Адана Демирспор
Генк
Футбол. Еврокубки
21:00
Бешикташ
Динамо К
Футбол. Еврокубки
21:00
Фиорентина
Рапид В
Футбол. Еврокубки
21:00
Целе
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
21:15
Риека
Лилль
Футбол. Еврокубки
21:30
Лугано
Юнион
Футбол. Еврокубки
21:30
Айнтрахт Ф
Левски
Футбол. Еврокубки
21:30
Брюгге
Осасуна
Футбол. Еврокубки
21:45
Абердин
Хеккен
Футбол. Еврокубки
22:00
Зриньски
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
22:00
Астон Вилла
Хайберниан
Футбол. Еврокубки
22:00
Легия
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
22:00
Партизан
Норшелланн
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
27.08
Сочи
Локомотив
01
27.08
Крылья Советов
Балтика
21
26.08
Пари Нижний Новгород
Ростов
10
26.08
Спартак
Ахмат
00
26.08
Рубин
Динамо
22
26.08
Зенит
Урал
40
25.08
Факел
Краснодар
00
25.08
Оренбург
ЦСКА
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» продлил контракт с Вильмаром Барриосом

Футбольный клуб «Зенит» официально объявил о продлении контракта с Вильмаром Барриосом.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Обновлённое соглашение с колумбийским полузащитником рассчитано до конца сезона-2026/2027.

«Дорогой Вильмар, поздравляем с продлением контракта и желаем продолжения славных победных традиций в составе “Зенита”!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

29-летний футболист перешёл в клуб из Санкт-Петербурга зимой 2019 года из аргентинского «Бока Хуниорс» за € 15 млн. За это время Барриос успел принять участие в 156 матчах, в которых смог забить три гола. В составе сине-бело-голубых Вильмар раз становился чемпионом России, трижды выигрывал Суперкубок, а также один раз становился обладателем Кубка страны.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 18 млн.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Могучих выкрикнула лозунг украинских националистов на награждении ЧМ
Пропала чемпионка России 16-летняя фигуристка Алина Горбачёва
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь