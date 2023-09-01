«Эспаньол» заявил Кейта Бальде для участия в матчах второго дивизиона Испании

Ранее ряд российских СМИ сообщил, что «Эспаньол», клуб, выступающий во втором дивизионе чемпионата Испании, возьмёт Бальде в аренду до конца сезона-2023/2024 без права выкупа. Кроме того, сегодня, 1 сентября, «Спартак» убрал Бальде из заявки команды на сезон РПЛ.

28-летний Бальде перешёл в «Спартак» летом 2022 года на правах свободного агента из итальянского «Кальяри». До этого нападающий выступал за «Лацио», «Монако», «Интер» и «Сампдорию».

Контракт Бальде со «Спартаком» рассчитан до июня 2025 года. Transfermarkt оценивает его в € 2,5 млн.