Матч восьмого тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» могут перенести в Москву

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) по оценке качества футбольных полей рекомендовала приостановить на один месяц проведение матчей чемпионата страны на стадионе «Фишт» в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

«Сочи» в сентябре должен провести один домашний матч — 16-го числа в 8-м туре РПЛ с московским «Спартаком».

— Футбольный клуб «Сочи» вышел с инициативой о внесении изменений в график чемпионата: провести матч «Спартак» — «Сочи» 16 сентября на стадионе «Открытие банк — Арена», а матч «Сочи» — «Спартак» в апреле 2024 года — на стадионе «Фишт», — говорится в сообщении. — Письмо о согласовании изменений в графике чемпионата было также получено от футбольного клуба «Спартак».