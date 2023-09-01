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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:53 (мск), источник: ТАСС

Матч восьмого тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» могут перенести в Москву

Общее собрание клубов РПЛ рассмотрит предложение об обмене кругами в заочном формате 4 сентября.

Сочи
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) по оценке качества футбольных полей рекомендовала приостановить на один месяц проведение матчей чемпионата страны на стадионе «Фишт» в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

«Сочи» в сентябре должен провести один домашний матч — 16-го числа в 8-м туре РПЛ с московским «Спартаком».

— Футбольный клуб «Сочи» вышел с инициативой о внесении изменений в график чемпионата: провести матч «Спартак» — «Сочи» 16 сентября на стадионе «Открытие банк — Арена», а матч «Сочи» — «Спартак» в апреле 2024 года — на стадионе «Фишт», — говорится в сообщении. — Письмо о согласовании изменений в графике чемпионата было также получено от футбольного клуба «Спартак».

Общее собрание клубов РПЛ рассмотрит предложение об обмене кругами в заочном формате 4 сентября, после чего решение о возможном изменении в графике чемпионата будет приниматься исполкомом Российского футбольного союза.

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