Футболист Николсон на правах аренды перешел из «Спартака» во французский «Клермон»
Соглашение рассчитано до конца сезона и предусматривает право выкупа.
Соглашение рассчитано до конца сезона и предусматривает право выкупа.
ТАСС, 1 сентября. Французский клуб «Клермон» арендовал у московского «Спартака» ямайского нападающего Шамара Николсона. Об этом сообщает пресс-служба «Спартака».
Николсон будет играть за «Клермон» до конца текущего сезона. В контракте предусмотрено право выкупа.
Николсону 26 лет, он выступает за «Спартак» с января 2022 года. Нападающий провел за красно-белых 43 матча во всех турнирах, забив 12 мячей и отдав 4 результативные передачи. В этом сезоне футболист не провел игр за «Спартак». В сезоне-2021/22 нападающий вместе с командой стал обладателем Кубка России. Соглашение Николсона со «Спартаком» действует до 30 июня 2026 года.
«Клермон» выступает в высшем дивизионе чемпионата Франции. После трех туров команда, не набрав очков, занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице первенства.