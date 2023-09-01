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21:50 (мск), источник: ТАСС

Футболист Николсон на правах аренды перешел из «Спартака» во французский «Клермон»

Соглашение рассчитано до конца сезона и предусматривает право выкупа.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 1 сентября. Французский клуб «Клермон» арендовал у московского «Спартака» ямайского нападающего Шамара Николсона. Об этом сообщает пресс-служба «Спартака».

Николсон будет играть за «Клермон» до конца текущего сезона. В контракте предусмотрено право выкупа.

Николсону 26 лет, он выступает за «Спартак» с января 2022 года. Нападающий провел за красно-белых 43 матча во всех турнирах, забив 12 мячей и отдав 4 результативные передачи. В этом сезоне футболист не провел игр за «Спартак». В сезоне-2021/22 нападающий вместе с командой стал обладателем Кубка России. Соглашение Николсона со «Спартаком» действует до 30 июня 2026 года.

«Клермон» выступает в высшем дивизионе чемпионата Франции. После трех туров команда, не набрав очков, занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице первенства.

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