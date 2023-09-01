Футболист Николсон на правах аренды перешел из «Спартака» во французский «Клермон»

Николсону 26 лет, он выступает за «Спартак» с января 2022 года. Нападающий провел за красно-белых 43 матча во всех турнирах, забив 12 мячей и отдав 4 результативные передачи. В этом сезоне футболист не провел игр за «Спартак». В сезоне-2021/22 нападающий вместе с командой стал обладателем Кубка России. Соглашение Николсона со «Спартаком» действует до 30 июня 2026 года.