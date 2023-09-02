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00:21 (мск), источник: ТАСС

Матчем «Краснодар» — «Спартак» и еще тремя играми стартует седьмой тур РПЛ

В субботу также пройдут матчи «Урал» — «Ахмат», «Пари Нижний Новгород» — «Рубин», «Крылья Советов» — «Факел».

Краснодар
Спартак
Урал
Ахмат
Пари Нижний Новгород
Рубин
Крылья Советов
ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Программа седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в субботу четырьмя матчами. В этот день состоятся игры «Урал» — «Ахмат», «Пари Нижний Новгород» — «Рубин», «Крылья Советов» — «Факел» и «Краснодар» — «Спартак».

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 7, 2.09.2023, 20:00

Краснодар-Спартак-

Среди субботних встреч выделяется матч между «Краснодаром» и московским «Спартаком», игра начнется в 20:00 мск. Краснодарская команда подходит к матчу лидером чемпионата России, в ее активе 14 очков после 6 матчей. «Спартак» с 10 очками располагается на седьмой позиции. Команды попали в группу B «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России и уже провели одну встречу. 27 июля «Спартак» на выезде победил «Краснодар» со счетом 2:1.

«Краснодар» еще не проигрывал в текущем сезоне РПЛ, последние две встречи чемпионата России с воронежским «Факелом» (0:0) и столичным «Локомотивом» (1:1) завершились вничью. При этом краснодарская команда уступила не только «Спартаку», но и московскому «Динамо» (3:4) в матче кубка страны. «Спартак» подходит к игре с серией из трех матчей без побед в РПЛ, красно-белые уступили екатеринбургскому «Уралу» (2:3) и петербургскому «Зениту» (1:3), а также сыграли вничью с грозненским «Ахматом» (0:0). 29 августа «Спартак» уверенно обыграл «Динамо» (4:1) в матче Кубка России.

Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мостовой считает, что игра с будет результативной. «Прошло несколько дней после игры с “Динамо”, очень трудно предположить, ведь нас так запутали с этим розыгрышем кубка, что никто не может понять, где основной, а где резервный составы, — сказал Мостовой ТАСС. — Поэтому очень трудно давать какие-то прогнозы. Кубок нас немного расхолаживает этими результатами, поэтому я думаю, что здесь будет тоже что-то похожее с точки зрения результативности, я удивлюсь, если будет 0:0, вы посмотрите, сколько ошибок допускают команды. Это связано с нервотрепкой, малым качеством футболистов, потому что ошибки допускают ужасные: кто-то не смотрит, кто-то не добегает, кто-то ногу не ставит».

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 7, 2.09.2023, 17:30

Крылья Советов-Факел-

В последний раз «Краснодар» дома побеждал «Спартак» в РПЛ 20 ноября 2021 года, тогда встреча завершилась со счетом 2:1. Красно-белые в гостях в последний раз оказывались сильнее соперников из Краснодара 23 июля 2022 года, когда игра завершилась со счетом 4:1 в их пользу.

Также в субботу самарские «Крылья Советов» дома сыграют с «Факелом», встреча начнется в 17:30 мск. «Крылья Советов» с 11 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, «Факел» имеет в активе 4 очка и располагается на 14-й позиции. Обе команды накануне провели матчи группового этапа Кубка России. 29 августа «Факел» на своем поле уступил «Оренбургу» со счетом 0:1, «Крылья Советов» на выезде проиграли «Ахмату» (1:3).

«Урал» попробует сохранить позиции

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 7, 2.09.2023, 13:00

Урал-Ахмат-

В первом матче дня «Урал» на своем поле сыграет с «Ахматом», встреча начнется в 13:00 мск. Екатеринбургская команда выдала лучший для себя старт в РПЛ, но в прошлом матче уступила «Зениту» (0:4). «Урал» с 13 очками занимает третье место в турнирной таблице. 18 августа Мирослав Ромащенко стал главным тренером «Ахмата», с тех пор команда еще не проигрывала, грозненцы победили «Оренбург» (4:0) и сыграли вничью со «Спартаком» (0:0) в РПЛ, а также выиграли у «Крыльев Советов» в кубке страны. «Ахмат» с 7 очками располагается на девятой позиции.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 7, 2.09.2023, 15:15

Пари Нижний Новгород-Рубин-

Казанский «Рубин» на выезде сыграет с «Пари НН», встреча начнется в 15:15 мск. Нижегородская команда с 7 очками занимает десятое место в турнирной таблице, «Рубин» с 6 очками располагается на 13-й позиции.

Программа седьмого тура РПЛ завершится в воскресенье четырьмя матчами. В этот день состоятся игры «Оренбург» — «Сочи», «Локомотив» — «Балтика», ЦСКА — «Зенит» и «Ростов» — «Динамо».

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