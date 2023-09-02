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12:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Урал» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч РПЛ

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся екатеринбургский «Урал» и грозненский «Ахмат».

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Начало игры — в 13:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Урал»: Помазун, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Аюпов, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Кики, Юшин, Каштанов.

«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Богосавац, Тодорович, Челикович, Тимофеев, Олейников, Ковачев, Камило, Ильин, Конате.

В прошлом сезоне чемпионата России «Ахмат» одержал две победы в матчах с «Уралом»: в первом круге со счётом 2:1, во втором — 2:0.

«Урал» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 13 очков за шесть матчей. «Ахмат» находится на девятой строчке, заработав семь очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (14).

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