«Урал» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Начало игры — в 13:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Урал»: Помазун, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Аюпов, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Кики, Юшин, Каштанов.

«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Богосавац, Тодорович, Челикович, Тимофеев, Олейников, Ковачев, Камило, Ильин, Конате.

В прошлом сезоне чемпионата России «Ахмат» одержал две победы в матчах с «Уралом»: в первом круге со счётом 2:1, во втором — 2:0.