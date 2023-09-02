«Ахмат» нанес «Уралу» второе поражение подряд в РПЛ

Источник: РФС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» на своем поле уступил грозненскому «Ахмату» со счетом 0:1 в матче седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253526&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Гол на 43-й минуте с пенальти забил Мохамед Конате. «Урал» потерпел второе поражение — в прошлом туре подопечные Виктора Гончаренко на выезде разгромно проиграли петербургскому «Зениту» (0:4).

«Урал» не смог обыграть «Ахмат» в восьмой встрече подряд (три ничьих, пять поражений). Последнюю победу над грозненцами «Урал» одержал 21 июля 2019 года (3:0).

«Урал» идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, на счету екатеринбуржцев 13 очков в 7 матчах. «Ахмат» с 10 очками идет на 8-й строчке.