«Ахмат» нанес «Уралу» второе поражение подряд в РПЛ
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу грозненского клуба.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу грозненского клуба.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» на своем поле уступил грозненскому «Ахмату» со счетом 0:1 в матче седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол на 43-й минуте с пенальти забил Мохамед Конате. «Урал» потерпел второе поражение — в прошлом туре подопечные Виктора Гончаренко на выезде разгромно проиграли петербургскому «Зениту» (0:4).
«Урал» не смог обыграть «Ахмат» в восьмой встрече подряд (три ничьих, пять поражений). Последнюю победу над грозненцами «Урал» одержал 21 июля 2019 года (3:0).
«Урал» идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, на счету екатеринбуржцев 13 очков в 7 матчах. «Ахмат» с 10 очками идет на 8-й строчке.
В следующем туре «Урал» 17 сентября примет воронежский «Факел», «Ахмат» днем ранее на своем поле сыграет с «Краснодаром».