«Нижний Новгород» обыграл «Рубин» в чемпионате России
Нижний Новгород, 2 сен — РИА Новости. Футболисты «Нижнего Новгорода» обыграли казанский «Рубин» в матче 7-го тура чемпионата России.
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Нижний Новгород, 2 сен — РИА Новости. Футболисты «Нижнего Новгорода» обыграли казанский «Рубин» в матче 7-го тура чемпионата России.
Встреча, которая прошла в субботу в Нижнем Новгороде, закончилась со счетом 2:1. У победителей мячи забили Николай Калинский (16-я минута, с пенальти) и Эдгар Севикян (28). Кирилл Гоцук (50) стал автором автогола.
Нижегородцы набрали 10 очков и поднялись на шестое место в таблице, «Рубин» (6) идет на 13-й позиции. В следующем туре казанская команда 17 сентября примет петербургский «Зенит», а «Нижний Новгород» двумя днями ранее сыграет в гостях с московским «Динамо».