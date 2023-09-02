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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
17:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Нижний Новгород» обыграл «Рубин» в чемпионате России

Нижний Новгород, 2 сен — РИА Новости. Футболисты «Нижнего Новгорода» обыграли казанский «Рубин» в матче 7-го тура чемпионата России.

Пари Нижний Новгород
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
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Встреча, которая прошла в субботу в Нижнем Новгороде, закончилась со счетом 2:1. У победителей мячи забили Николай Калинский (16-я минута, с пенальти) и Эдгар Севикян (28). Кирилл Гоцук (50) стал автором автогола.

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Нижегородцы набрали 10 очков и поднялись на шестое место в таблице, «Рубин» (6) идет на 13-й позиции. В следующем туре казанская команда 17 сентября примет петербургский «Зенит», а «Нижний Новгород» двумя днями ранее сыграет в гостях с московским «Динамо».

Пари Нижний Новгород
2:1
Первый тайм: 2:0
Рубин
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