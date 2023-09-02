«Нижний Новгород» обыграл «Рубин» в чемпионате России

Встреча, которая прошла в субботу в Нижнем Новгороде, закончилась со счетом 2:1. У победителей мячи забили Николай Калинский (16-я минута, с пенальти) и Эдгар Севикян (28). Кирилл Гоцук (50) стал автором автогола.