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19:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Спартак» на матч 7-го тура чемпионата России. Начало встречи — в 20:00 мск.

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СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Краснодар"

«Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Витор Тормена, Оласа, Черников, Жоау Батчи, Сперцян, Кривцов, Олусегун, Кордоба.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Дуарте, Джикия, Рябчук, Игнатов, Умяров, Зобнин, Бонгонда, Соболев, Промес.

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