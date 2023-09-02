«Краснодар» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Спартак» на матч 7-го тура чемпионата России. Начало встречи — в 20:00 мск.
Краснодар
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Спартак» на матч 7-го тура чемпионата России. Начало встречи — в 20:00 мск.
«Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Витор Тормена, Оласа, Черников, Жоау Батчи, Сперцян, Кривцов, Олусегун, Кордоба.
«Спартак»: Селихов, Денисов, Дуарте, Джикия, Рябчук, Игнатов, Умяров, Зобнин, Бонгонда, Соболев, Промес.