Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар
Спартак
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брайтон
Ньюкасл Юнайтед
30
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Алавес
Валенсия
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М
Бавария
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Болонья
Кальяри
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Удинезе
Фрозиноне
00
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Монца
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Ланс
Футбол. Зарубежный
18:00
Брест
Ренн
00
Футбол. Первая лига
18:00
Алания
Енисей
21
Футбол. Первая лига
18:00
Химки
Кубань
11
Футбол. Премьер-лига
17:30
Крылья Советов
Факел
30
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал
Хетафе
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Борнмут
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Тоттенхэм Хотспур
25
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Ноттингем Форест
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Фулхэм
51
Футбол. Первая лига
17:00
Волгарь
Сокол
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Бохум
22
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Дармштадт
51
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Вольфсбург
31
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Фрайбург
50
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Майнц
40
Футбол. Премьер-лига
15:15
Пари Нижний Новгород
Рубин
21
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал Сосьедад
Гранада
53
Футбол. Зарубежный
14:30
Шеффилд Юнайтед
Эвертон
22
Футбол. Премьер-лига
13:00
Урал
Ахмат
01
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
17:30
Крылья Советов
Факел
30
15:15
Пари Нижний Новгород
Рубин
21
13:00
Урал
Ахмат
01
27.08
Сочи
Локомотив
01
27.08
Крылья Советов
Балтика
21
26.08
Пари Нижний Новгород
Ростов
10
26.08
Спартак
Ахмат
00
26.08
Рубин
Динамо
22
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Крылья Советов» возглавили таблицу РПЛ после победы над «Факелом»

Сегодня, 2 сентября, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и воронежским «Факелом».

Крылья Советов
ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Стартовый свисток прозвучал — в 17:30 мск.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 26-й минуте первого тайма в ворота воронежцев был назначен пенальти. Защитник гостей Игорь Калинин попал рукой по лицу бразильца Фернандо Констанцы. Полузащитник сам подошёл к 11-метровой отметке и точно послал мяч в ворота. Во втором тайме боснийский полузащитник хозяев Амар Рахманович увеличил преимущество «Крыльев», а спустя четыре минуты форвард Владислав Шитов забил третий гол в ворота «Факела», установив на табло итоговый результат.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эта победа позволила самарскому клубу набрать 14 очков и подняться на первое место в турнирной таблице. «Крылья» опережают «Краснодар» по дополнительным показателям, но у «быков» есть матч в запасе. В активе воронежцев четыре очка и 14-я строчка чемпионата.

Крылья Советов
3:0
Первый тайм: 1:0
Факел
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Могучих выкрикнула лозунг украинских националистов на награждении ЧМ
«Можете заткнуться?» Медведев опять поссорился с американской публикой
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь