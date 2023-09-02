«Крылья Советов» возглавили таблицу РПЛ после победы над «Факелом»

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Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Стартовый свисток прозвучал — в 17:30 мск.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253531&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На 26-й минуте первого тайма в ворота воронежцев был назначен пенальти. Защитник гостей Игорь Калинин попал рукой по лицу бразильца Фернандо Констанцы. Полузащитник сам подошёл к 11-метровой отметке и точно послал мяч в ворота. Во втором тайме боснийский полузащитник хозяев Амар Рахманович увеличил преимущество «Крыльев», а спустя четыре минуты форвард Владислав Шитов забил третий гол в ворота «Факела», установив на табло итоговый результат.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253532&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.