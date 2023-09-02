«Краснодар» обыграл «Спартак» в матче чемпионата России по футболу

КРАСНОДАР, 2 сентября. /ТАСС/. Футболисты «Краснодара» со счетом 2:0 победили московский «Спартак» в домашнем матче седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в присутствии 32 761 зрителя.

Голы забили Джон Кордоба (40-я минута) и Эдуард Сперцян (84, с пенальти). Беспроигрышная серия «Краснодара» в домашних матчах РПЛ теперь составляет 11 матчей — 7 побед и 4 ничьи. В последний раз краснодарский клуб проиграл на своем поле в чемпионате России петербургскому «Зениту» 30 октября 2022 года (0:1).

«Спартак» не может победить в РПЛ на протяжении четырех матчей. Последняя победа московской команды в национальном первенстве была одержана в гостях над казанским «Рубином» 5 августа (4:1). После этого красно-белые потерпели три поражения и один раз сыграли вничью.

Краснодарцы впервые за четыре матча смогли обыграть «Спартак», последний раз краснодарский клуб побеждал соперника в гостевой встрече 13 марта 2022 года (2:1). Затем красно-белые трижды одолели «Краснодар», включая выездной матч на групповом этапе кубка страны в нынешнем сезоне 27 июля (2:1).