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22:05 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» обыграл «Спартак» в матче чемпионата России по футболу

Краснодарцы впервые за четыре матча смогли обыграть красно-белых.

Краснодар
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Краснодар"

КРАСНОДАР, 2 сентября. /ТАСС/. Футболисты «Краснодара» со счетом 2:0 победили московский «Спартак» в домашнем матче седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в присутствии 32 761 зрителя.

Голы забили Джон Кордоба (40-я минута) и Эдуард Сперцян (84, с пенальти). Беспроигрышная серия «Краснодара» в домашних матчах РПЛ теперь составляет 11 матчей — 7 побед и 4 ничьи. В последний раз краснодарский клуб проиграл на своем поле в чемпионате России петербургскому «Зениту» 30 октября 2022 года (0:1).

«Спартак» не может победить в РПЛ на протяжении четырех матчей. Последняя победа московской команды в национальном первенстве была одержана в гостях над казанским «Рубином» 5 августа (4:1). После этого красно-белые потерпели три поражения и один раз сыграли вничью.

Краснодарцы впервые за четыре матча смогли обыграть «Спартак», последний раз краснодарский клуб побеждал соперника в гостевой встрече 13 марта 2022 года (2:1). Затем красно-белые трижды одолели «Краснодар», включая выездной матч на групповом этапе кубка страны в нынешнем сезоне 27 июля (2:1).

«Краснодар» с 17 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Спартак» располагается на 8-й позиции, набрав 10 очков. В следующем туре краснодарский клуб встретится на выезде с грозненским «Ахматом» 16 сентября. Красно-белые днем ранее должны провести гостевой матч против «Сочи», однако комиссия РПЛ рекомендовала приостановить на один месяц проведение игр на стадионе «Фишт». Решение о месте проведения встречи будет принято позднее.

Краснодар
2:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
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