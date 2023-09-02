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2 сентября, источник: Чемпионат.com

Денисов мощно подставил «Спартак» в Краснодаре. Но Абаскаль провалился ещё больше!

«Краснодар» укрепил лидерство в РПЛ очередной победой «на ноль».

Краснодар
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» победил «Спартак» и уйдёт единоличным лидером чемпионата на перерыв на матчи сборных. Команда Ивича остаётся единственной в новом сезоне РПЛ без поражений. А безвыигрышная серия красно-белых продлилась до четырёх туров.

«Спартак» после трёх матчей без побед в чемпионате вынес «Динамо» в Кубке России, поэтому многие ждали, что во встрече с «Краснодаром» с первых минут сыграют герои кубкового дерби — Бабич, Литвинов, Пруцев, Зиньковский… Но никто из них в основу красно-белых не попал. Что ж, Гильермо Абаскаль продолжает гнуть свою линию и не слушает критиков. А вот в стартовом составе «Краснодара» дебютировал в РПЛ Тормена. Любопытно, что «Спартак», по слухам, интересовался в летнее окно этим бразильским центральным защитником, однако отказался от него.

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Удивил в Краснодаре не только тренер «Спартака», но и сама игра. Она получалась очень осторожной и малосодержательной. Складывалось впечатление, что соперники слишком уважают и опасаются друг друга. Поначалу мяч вообще чаще перелетал на чужую половину поля, нежели катился. Команды Абаскаля и Ивича предпочитали выжидать, а не увлекаться прессингом, надеялись поймать соперника ловушку в средней трети. У «Спартака» были компактные 4−4−2, так что хавбекам и вингерам южан было непросто находить свободное пространство до тех пор, пока хозяева не нагрузили по полной фланги красно-белых.

При счёте 0:0 единственный голевой момент создал «Краснодар» благодаря умному открыванию Сперцяна между линий и отскоку мяча от Денисова. Лидер «быков», не уехавший всё же в летнее трансферное окно в Европу, просто не попал в дальний угол. В упрощённом футболе страдали даже любящие «длинные» мячи мощные форварды Кордоба и Соболев. Оба только по разу встретились с мячом в чужой штрафной. Колумбийцу было никак не выиграть борьбу у Джикии (капитан «Спартака» несколько раз получал повреждения, но мужественно возвращался в игру), а вот в единоборствах с Дуарте он чувствовал своё превосходство. В результате на 38-й минуте Кордоба забил первым же ударом в створ после аута, ловко развернув Дуарте, — Джикия не смог заблокировать мяч.

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«Спартак» впервые пробил в створ незадолго до гола «Краснодара». Это был редкий эпизод в первом тайме, в котором проявил себя Соболев. Перед перерывом «быки» едва не забили ещё раз из-за ошибки Денисова. Упади Кривцов в штрафной красно-белых поэффектнее, вероятно, был бы назначен пенальти за фол Умярова, и вынос Джикии мяча из пустых ворот не стал бы ярким сейвом.

Зато какой футбол пошёл сразу после перерыва — ух, захватывало дух! «Спартак» вспомнил, что у него вообще-то есть легендарный спартаковский дух: включил характер, поднял линии и за счёт игры в пас посадил «Краснодар» на его треть. Попади Соболев в ворота, а не в перекладину после привычного уже действия Бонгонда (смещение к центру с передачей/ударом), получился бы красивый гол. А как вам сумасшедший проход Батчи? На какой-то нечеловеческой скорости вингер улетел от Рябчука, да ещё и точную передачу на Кордобу вырезал. Селихов — молодец, спас команду, но уже больно просто пробил Джон.

Абаскаль пытался усилить атаку заменами. Выпустил после часа матча Зиньковского и Медину, но «быки» своим рациональным футболом (теперь уже и не скажешь, что это не краснодарский стиль) всё же сумели погасить огонь красно-белых, чуть-чуть успокоить игру. Соболев «наелся», вот только Николсона с Бальде на скамейке уже нет — лишь молодой Мелёшин. А на 83-й минуте Денисов подставил «Спартак» ещё одной своей ошибкой. После его плохой передачи назад Селихов вынужден был фолить на Кокшарове. А Сперцян очень легко переиграл голкипера красно-белых при исполнении пенальти.

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Денисов, конечно, виноват, но он не виноват. Точнее, не только он. Копятся вопросы к Абаскалю по выбору состава на матчи. Стоило ли нагружать правого защитника — и без того не самое крепкое звено обороны «Спартака» — тремя матчами за неделю? Где тонко, там и рвётся, отсюда и такой «привоз»: на фоне усталости Денисов уже с трудом соображал, что и как. А Ивич — победитель дуэли с испанским тренером красно-белых. Его команда заслуженно выиграла, ничего не дала «Спартаку» сделать в концовке. За весь второй тайм гости нанесли всего один удар в створ.

Краснодар
2:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
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