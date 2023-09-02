Мостовой: «Когда Абаскаль появился, мне никто не смог сказать, кто он. Но он работает, получает бешеные деньги»

«Сегодня “Краснодар” был лучше. Абаскаль опять не угадал с составом. К сожалению, человеку, не игравшему в футбол, тяжело понять, на кого делать ставку. Когда Абаскаль появился, мне никто не смог сказать, кто он. Но он работает, получает бешеные деньги. Он получает удовольствие от нашей страны, от “Спартака”. Хотя люди, которые много лет играли, даже во сне не могут попасть в “Спартак”», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.