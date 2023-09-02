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2 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Мостовой: «Когда Абаскаль появился, мне никто не смог сказать, кто он. Но он работает, получает бешеные деньги»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» поражение красно-белых от «Краснодара» (0:2) в матче 7-го тура РПЛ.

Краснодар
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Сегодня “Краснодар” был лучше. Абаскаль опять не угадал с составом. К сожалению, человеку, не игравшему в футбол, тяжело понять, на кого делать ставку. Когда Абаскаль появился, мне никто не смог сказать, кто он. Но он работает, получает бешеные деньги. Он получает удовольствие от нашей страны, от “Спартака”. Хотя люди, которые много лет играли, даже во сне не могут попасть в “Спартак”», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Команда в текущем сезоне одержала 5 побед и 2 раза сыграла вничью.

У «Спартака» четыре матча в РПЛ без побед. Красно-белые занимают 8-е место (10 очков).

В 8-м туре РПЛ «Краснодар» 16 сентября сыграет на выезде с «Ахматом», а «Спартак» в этот же день встретится с «Сочи».

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