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2 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Абаскаль: «Это моя ошибка, моя ответственность»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:2) в гостевом матче 7-го тура чемпионата России.

Краснодар
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Источник: Спорт-Экспресс

Красно-белые не могут победить в РПЛ 4 встречи подряд.

По словам 34-летнего испанского специалиста, игра в Краснодаре была равной.

«В первую очередь хотел сказать, что это моя ошибка, моя ответственность, — приводит matchtv.ru слова Абаскаля. — Мы можем говорить об индивидуальных ошибках, но глобально я несу ответственность. На мой взгляд, игра складывалась в равной манере, никто не давал пространства. Не могу сказать, что игра нам не удавалась. Гол случился из-за одной большой ошибки: после вброса из аута два игрока побежали на одного, он с семи метров смог забить мяч».

Тренер москвичей еще раз подчеркнул, что игра команды — это его ответственность.

«Я — тренер, я выбираю состав, тех 11 игроков, которые начинают матч. Все, что там происходит, моя ответственность», — добавил Абаскаль.

«Спартак» с 10 очками после 7 туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Краснодар
2:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
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