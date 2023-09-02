Абаскаль: «Это моя ошибка, моя ответственность»

«В первую очередь хотел сказать, что это моя ошибка, моя ответственность, — приводит matchtv.ru слова Абаскаля. — Мы можем говорить об индивидуальных ошибках, но глобально я несу ответственность. На мой взгляд, игра складывалась в равной манере, никто не давал пространства. Не могу сказать, что игра нам не удавалась. Гол случился из-за одной большой ошибки: после вброса из аута два игрока побежали на одного, он с семи метров смог забить мяч».