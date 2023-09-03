Экс-тренер сборной России назвал три ключевые ошибки «Спартака» в игре с «Краснодаром»

— «Спартак» включается в игру во втором тайме, только потому что само направление было выбрано, как жизнь показала, изначально ошибочное.
Когда они начали в кубковом матче с «Динамо» агрессивно проводить действия у чужих ворот, все закончилось хорошо. А здесь они начали игру иначе. Возможно, держа в голове тот факт, что «Краснодар» идет на первом месте в турнирной таблице, и что у них в гостях нужно быть очень внимательными и очень аккуратными.
Вот эта внимательность, аккуратность и осторожность лишила «Спартак» тех козырей, которые у команды были в игре с «Динамо», — заявил Игнатьев.
Матч «Краснодар» — «Спартак» завершился со счетом 2:0.