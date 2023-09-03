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10:09 (мск), источник: Газета.Ру

Экс-тренер сборной России назвал три ключевые ошибки «Спартака» в игре с «Краснодаром»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что «Спартак» не смог сыграть в полную силу с «Краснодаром» из-за желания сыграть осторожно на чужом поле.

Краснодар
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

— «Спартак» включается в игру во втором тайме, только потому что само направление было выбрано, как жизнь показала, изначально ошибочное.

Во время загрузки произошла ошибка.

Когда они начали в кубковом матче с «Динамо» агрессивно проводить действия у чужих ворот, все закончилось хорошо. А здесь они начали игру иначе. Возможно, держа в голове тот факт, что «Краснодар» идет на первом месте в турнирной таблице, и что у них в гостях нужно быть очень внимательными и очень аккуратными.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вот эта внимательность, аккуратность и осторожность лишила «Спартак» тех козырей, которые у команды были в игре с «Динамо», — заявил Игнатьев.

Матч «Краснодар» — «Спартак» завершился со счетом 2:0.

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2:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
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