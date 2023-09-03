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10:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ивич пошел против Галицкого. Но этот «Краснодар» может взять трофей

«Быки» возглавляют таблицу.

Краснодар
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

После матчей с участием «Спартака» разговоры всегда в основном вокруг красно-белых. Вот и сейчас вовсю обсуждается будущее Гильермо Абаскаля — его команда взяла всего одно очко в последних четырех турах. Спартаковцы действительно выглядели неубедительно в Краснодаре, но помимо слабости москвичей отмечаем очередную солидную игру хозяев.

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За 15 лет мы привыкли, что «быки» — это про красоту игры в футбол. Про романтизм, даже если он идет в ущерб результату. И Сергей Галицкий не раз повторял, что ему не нужны победы любой ценой. «Мы лучше в ФНЛ вылетим, но будем играть в комбинационный футбол», — говорил владелец клуба.

Четкое ощущение, что «Краснодар» уже давно мог бы замахнуться на нечто серьезное, однако философия Галицкого позволяла довольствоваться малым. Мы, мол, играли-то красиво, а побед от нас и не требовали.

Не знаю, чем руководствовался президент «быков», приглашая Владимира Ивича. Репутация серба известна — он жесткий прагматик, который никому не позволит навязывать свое видение футбола. Галицкий с момента назначения этого тренера не давал интервью, не раскрывал, решил ли поменять вектор развития команды.

Можем судить только по тому, что видим на поле. А там нет романтизма, анархии, безудержного веселья и бесшабашности. Но в достатке прагматичности, мощи и конкретики. Нет перекоса в сторону атаки в ущерб обороне, что наблюдалось полтора десятка лет. Сейчас «Краснодар», возможно, самая сбалансированная команда РПЛ. Которая и запереться может на своей половине поля, и засушить игру, когда надо, и в контратаку сбегать — попробуй Батчи с Олусегуном догони, и в позиционной атаки кружева заплести с помощью Сперцяна и Кривцова. А на острие джокер — Кордоба, пожалуй, лучший сегодня форвард РПЛ.

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Нынешняя команда словно без слабых мест. Об атаке сказали, а сзади: надежный голкипер Сафонов, в обороне Волков, Алонсо, Тормена и Оласа, опорник — Черников с бульдожьей хваткой. За 7 туров у «быков» всего два пропущенных мяча — с большим отрывом лучший результат в РПЛ. Когда еще «Краснодар» мог похвастать таким достижением?

А еще в матче со «Спартаком» мы увидели нереальный ранее для команды элемент — футболисты тянули время у углового флажка. Очень интересно, как на это смотрит Галицкий, но Ивичу точно нравится. Потому что приближает победу. Для серба результат на первом месте — это очевидно.

Очень похоже, что именно «Краснодар» станет в нынешнем сезоне главным конкурентом «Зенита». И вот это владельца «быков» обязательно должно радовать.

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Автор: Константин Алексеев

Краснодар
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