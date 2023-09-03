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10:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» хочет расстаться с Масловым и Классеном, Кутепов едет во вторую лигу, «Динамо» нашло нападающего в Марокко

Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Спартак
Динамо
Торпедо
Велес
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» хочет продать Маслова и Классена

Как пишет Metaratings, «Спартак» до закрытия трансферного окна намерен расстаться с двумя защитниками — 23-летними Леоном Классеном и Павлом Масловым. В случае с Классеном красно-белые готовы рассмотреть предложения как по аренде, так и полноценной покупке. Однако препятствием для ухода может стать высокая зарплата игрока — 700 тысяч евро в год. Маслов же пока отказался от трансфера в «Факел», однако интерес к нему сохраняют другие клубы РПЛ.

Кутепов переходит в «Велес»

Бывший игрок «Спартака» и «Торпедо» Илья Кутепов близок к переходу в «Велес», выступающий во второй лиге. Как сообщает Sport24, зарплата 30-летнего защитника в новой команде составит 300 тысяч рублей в месяц. Напомним, что в прошлом сезоне Кутепов выступал за «Торпедо», в составе которого сыграл 14 матчей, получил несколько травм и к концу чемпионата выпал из заявки команды. Летом Илья стал свободным агентом, так как контракт с ним продлевать не стали.

Источник: РИА "Новости"

«Динамо» интересуется нападающим из Марокко

Как стало известно «СЭ», «Динамо» проявляет интерес к 20-летнему капитану сборной Марокко U20 Эль Мехди Маухубу. Нападающий принадлежит «ФЮС» из Рабата, но вторую половину прошлого сезона провел в другом марокканском клубе «Салем», в составе которого забил 7 голов в 12 матчах. Transfermarkt оценивает Маухуба в 375 тысяч евро.

Дзагоев близок к подписанию контракта

22 августа стало известно, что Алан Дзагоев тренируется в составе ЦСКА. С июня 33-летний полузащитник находится в статусе свободного агента после того, как истек его контракт с «Рубином». Изначально ЦСКА сообщил, что Дзагоев тренируется с командой, пока ищет новый клуб. По словам Владимира Федотова, близок к подписанию контракта, но будет ли его новым клубом ЦСКА — вопрос открытый.

«Планы на Дзагоева? Алан попросил тренировочное время в составе команде, — говорит Федотов. — Он тренируется с большим воодушевлением и находится в хорошей форме. У него есть чему поучиться. Он близок к заключению контракта. Думаю, что работа в коллективе приносит свои плоды. Он не закончил со своей игровой деятельностью, имеет огромное желание поиграть в футбол. Алан подпишет контракт с ЦСКА? Пока об этом сложно говорить».

Источник: РИА "Новости"

ЦСКА нашел левого защитника

Из-за практически сорвавшегося трансфера Жуниньо Капишабы из бразильского «РБ Брагантино» ЦСКА, по сообщениям инсайдера Ивана Карпова, переключился на левого защитника «Каза Пия» Леонардо Лелу. Португальцы готовы продать игрока за 3,5 миллиона евро. Капишаба остается приоритетным вариантом, Лелу же — альтернатива. От Велингтона из «Сан-Паулу» пришлось отказаться из-за завышенного ценника.

23-летний Лелу выступает за молодежную сборную Португалии. В прошлом сезоне он забил гол и оформил 6 результативных передач в 27 матчах второго португальского дивизиона. Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 миллиона евро.

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