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11:58 (мск), источник: ТАСС

Футболист Изидор самовольно покинул расположение «Локомотива»

Как сообщили в пресс-службе московского клуба, французский нападающий отказался возвращаться в Россию.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Французский нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Вильсон Изидор без согласования с руководством команды покинул территорию России и прошел медосмотр в одном из французских клубов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе «Локомотива».

29 августа в пресс-службе «Локомотива» назвали возможным переход Изидора в другой клуб до закрытия летнего трансферного окна.

«После матча 6-го тура Мир — Российской премьер-лиги против футбольного клуба “Сочи” французский футболист Вильсон Изидор по согласованию с руководством клуба вернулся в Москву, чтобы в случае получения предложения, которое устраивало бы и клуб, и игрока, совершить трансфер в одну из европейских команд. Ближе к закрытию трансферного окна футболист без согласования руководства “Локомотива” покинул территорию Российской Федерации и уехал во Францию, где без уведомления клуба самостоятельно прошел медосмотр в одной из команд», — сообщили в пресс-службе железнодорожников.

«Футбольный клуб “Локомотив” в период до закрытия трансферного окна во Франции не получил предложений, которые устраивали обе стороны, и призвал Вильсона Изидора вернуться в Москву. Однако футболист через своего агента выразил желание остаться в Европе и не возвращаться в Россию и в клуб. На данный момент Изидор является игроком “Локомотива”. Клуб оставляет за собой право следовать пунктам трудового договора и решать отношения между игроком и клубом в правовом поле, о чем футболист был уведомлен», — добавили в пресс-службе.

Изидору 22 года, он выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В составе команды игрок провел 42 матча, в которых забил 19 мячей и сделал 7 голевых передач. До «Локомотива» нападающий выступал в командах «Монако», «Бастия-Борго» и «Стад Лаваль».

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