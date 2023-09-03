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14:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский «Локомотив» и калининградская «Балтика».

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Источник: РИА "Новости"

Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 15:15 мск.

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Кузьмичёв, Фассон, Ненахов, Баринов, Карпукас, Миранчук, Пиняев, Глушенков, Дзюба.

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Осипов, Радмановац, Фернандес, Гассама, Кузьмин, Маляров, Галоян, Мусаев, Гузина.

«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала девять очков после шести матчей. «Балтика» находится на 15-й строчке, заработав три очка. Лидирует «Краснодар» (17).

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