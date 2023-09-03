«Оренбург» одержал первую победу в текущем сезоне РПЛ
Команда обыграла «Сочи» со счетом 3:0.
Команда обыграла «Сочи» со счетом 3:0.
ОРЕНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Оренбург» со счетом 3:0 победил «Сочи» в домашнем матче седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
Забитыми мячами отметились Брайан Мансилья (56-я минута, с пенальти), Владимир Обухов (58) и Джастин Куэро (90+6, с пенальти).
«Оренбург» одержал первую победу в нынешнем сезоне РПЛ, ранее в лиге команда потерпела четыре поражения и дважды сыграла вничью. На групповом этапе «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России оренбуржцы выиграли два из трех матчей.
«Оренбург» обыграл «Сочи» в четвертом матче подряд. В прошлом сезоне команда под руководством чеха Марцела Лички дважды разгромила (4:1 и 4:0) сочинцев, в текущем сезоне «Оренбург» во главе с чешским специалистом Иржи Ярошиком победил (2:0) соперника в матче Кубка России. Сейчас команду возглавляет испанец Давид Деограсия.
После победы «Оренбург» поднялся на 14-е место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 5 очков в 7 матчах. «Сочи» идет на 12-м месте с 6 очками. В следующем туре «Оренбург» 17 сентября на выезде сыграет с московским «Локомотивом», «Сочи» днем ранее примет столичный «Спартак».