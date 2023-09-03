«Оренбург» одержал первую победу в текущем сезоне РПЛ

ОРЕНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Оренбург» со счетом 3:0 победил «Сочи» в домашнем матче седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253539&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Забитыми мячами отметились Брайан Мансилья (56-я минута, с пенальти), Владимир Обухов (58) и Джастин Куэро (90+6, с пенальти).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253540&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Оренбург» одержал первую победу в нынешнем сезоне РПЛ, ранее в лиге команда потерпела четыре поражения и дважды сыграла вничью. На групповом этапе «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России оренбуржцы выиграли два из трех матчей.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253541&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Оренбург» обыграл «Сочи» в четвертом матче подряд. В прошлом сезоне команда под руководством чеха Марцела Лички дважды разгромила (4:1 и 4:0) сочинцев, в текущем сезоне «Оренбург» во главе с чешским специалистом Иржи Ярошиком победил (2:0) соперника в матче Кубка России. Сейчас команду возглавляет испанец Давид Деограсия.