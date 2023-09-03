ЦСКА — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ

Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Начало игры — в 17:30 мск.

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Набабкин, Роша, Мойзес, Гаич, Зделар, Мендес, Обляков, Чалов, Заболотный.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Фернандес, Сантос, Алип, Эракович, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра.

Команды в предыдущий раз встречались 15 июля в матче за Суперкубок России. Победу в серии пенальти (5:4) одержал «Зенит». Основное время игры завершилось вничью — 0:0.