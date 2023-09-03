Дзюба отдал шедевральный голевой пас пяткой. Но что устроила «Балтика» после 0:3!

Источник: ФК "Локомотив"

«Локомотив» и «Балтика» выдали удивительный матч в Москве. Железнодорожники одержали вторую победу подряд, а калининградцы потерпели шестое поражение в семи турах. Хотя едва не сотворили чудесный камбэк.

«Балтика», вдохновлённая кубковой победой над «Зенитом», достаточно высоко встречала хозяев с самого начала игры, и у «Локомотива» появлялось свободное пространство для быстрых атак. Уже на девятой минуте железнодорожники забили первым же ударом в створ. И кто сделал гол? Конечно же, Дзюба! С экс-капитаном сборной России и без него у Михаила Галактионова разные команды. Артём зацепился за «длинный» мяч, потом Пиняев обыграл справа один в один Фернандеса, Жиров почему-то бросил в штрафной Дзюбу, а Радмановац не подхватил. Очень простой гол. Это было первое касание Артёма в штрафной калининградцев.

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А вот второй гол «Локомотива» на 17-й минуте — настоящий шедевр от Дзюбы! Получив мяч перед штрафной и находясь под давлением защитника, центрфорвард выдал гениальный проникающий пас пяткой на Миранчука. Испортить такую красоту Антон не имел права. Но едва не испортили судьи. Главный арбитр Любимов, послушав ассистентов на VAR, сперва отметил гол, однако через несколько секунд передумал — засчитал. Что же ему подсказывали коллеги? В момент кросса на Дзюбу экс-капитан сборной России действительно находился в офсайде, вот только мяч до него не долетел. Жиров коснулся мяча, поэтому вне игры, очевидно, быть не могло.

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Против схемы «Балтики» 5−3−2 с насыщенным центром и полуфлангами «Локо» хорошо использовал свободные зоны на флангах. На правом краю родился и третий гол хозяев. Пиняев ещё раз переиграл один в один Фернандеса, у которого слишком много результативных ошибок после перехода в РПЛ, а врывание Баринова в штрафную оказалось неприятным сюрпризом для центральных защитников команды Сергея Игнашевича. Резвый опорник и забил ударом в касание.

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К перерыву счёт по ударам в створ был 3:1, так что каждое попадание «Локо» в цель оказалось точным. Однажды смог показать себя в первом тайме и Лантратов. Ляп Фассона подарил голевой момент Гузине, но голкипер парировал удар в упор. Очередной красивый сейв кандидата в сборную России в этом сезоне.

Выигрывая 3:0, волей-неволей расслабишься. После перерыва хозяева опустили линии, играя на удержание счёта, стали недобегать. А гости не опустили рук, вдобавок очень хорошие замены сделал Игнашевич — выход Лазарева и Пряхина усилил игру «Балтики». У «Локомотива» трещал левый фланг/полуфланг, и голы в ворота железнодорожников не заставили себя ждать. Уже на 51-й минуте Гузина забил первый мяч, опередив Кузьмичёва. Плохо сыграл также Фассон, который должен был сокращать расстояние и помешать Кузьмину сделать кросс.

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«Локомотив» при Галактионове приучил нас к тому, что может спасти матч при любом счёте. Но в этот день железнодорожники как будто поделились своим волевым характером с калининградцами. Команде Игнашевича хватило 20 минут, чтобы по-настоящему вернуть интригу, надавив на слабую зону соперника. «Балтика» создала численное преимущество справа, обороняющиеся игроки почему-то не получили помощи от партнёров, и гости провели красивую комбинацию Кузьмин — Галоян — Пряхин. Хавбек забил ударом в касание. Тут Лантратов сыграл не лучшим образом, напрасно гадал.

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