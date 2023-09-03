Агент Изидора заявил, что «Локомотив» не хочет отпускать футболиста

«Вильсон подписывал соглашение с “Локомотивом” на год о том, что он не будет никуда уходить, несмотря на разрешение ФИФА. Он проявил уважение как к клубу, так и к болельщикам. Изидор обещал не уходить в течении года и сдержал свое слово. Так почему с ним сейчас поступают нечестно?



Сейчас, когда он намерен уйти по ряду причин, “Локомотив” не хочет отпускать Изидора и вести нормальные переговоры по его трансферу. Клуб не готов выстраивать конструктивный диалог. Руководство “Локомотива” отклонило уже два предложения: от “Марселя” и “Меца”», — сообщил агент в интервью Sport24.