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18:27 (мск), источник: Московский комсомолец

Агент Изидора заявил, что «Локомотив» не хочет отпускать футболиста

Футбольный агент Гарольд Ичбиа, представляющий интересы форварда Вильсона Изидора, прокомментировал ситуацию с французским футболистом «Локомотива».

Локомотив
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Источник: РИА "Новости"

«Вильсон подписывал соглашение с “Локомотивом” на год о том, что он не будет никуда уходить, несмотря на разрешение ФИФА. Он проявил уважение как к клубу, так и к болельщикам. Изидор обещал не уходить в течении года и сдержал свое слово. Так почему с ним сейчас поступают нечестно?

Сейчас, когда он намерен уйти по ряду причин, “Локомотив” не хочет отпускать Изидора и вести нормальные переговоры по его трансферу. Клуб не готов выстраивать конструктивный диалог. Руководство “Локомотива” отклонило уже два предложения: от “Марселя” и “Меца”», — сообщил агент в интервью Sport24.

Ранее в «Локомотиве» сообщили, что Изидор без согласования руководства клуба покинул территорию России и уехал во Францию, где без уведомления московского клуба самостоятельно прошел медосмотр в одной из команд.

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