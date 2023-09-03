«Балтика» стала 33-й командой РПЛ, которой забивал Дзюба

35-летний форвард не смог поразить ворота лишь пяти команд, с которыми встречался в рамках чемпионата России. Это футбольный клуб «Москва», «Луч-Энергия», «Шинник», «СКА-Хабаровск» и «Торпедо».

Сегодня, 3 сентября, в матче 7-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Балтикой» Артём Дзюба забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Матч завершился победой москвичей со счётом 3:2.