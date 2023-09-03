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18:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Балтика» стала 33-й командой РПЛ, которой забивал Дзюба

Калининградская «Балтика» стала 33-й командой Российской Премьер-Лиги, которой забивал нападающий «Локомотива» Артём Дзюба, сообщает Opta Sports.

Локомотив
БалтикаПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

35-летний форвард не смог поразить ворота лишь пяти команд, с которыми встречался в рамках чемпионата России. Это футбольный клуб «Москва», «Луч-Энергия», «Шинник», «СКА-Хабаровск» и «Торпедо».

Сегодня, 3 сентября, в матче 7-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Балтикой» Артём Дзюба забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Матч завершился победой москвичей со счётом 3:2.

После этой победы «Локомотив» набрал 12 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. У «Балтики» три очка по итогам семи туров, калининградцы находятся на последней строчке.

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3:2
Первый тайм: 3:0
Балтика
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