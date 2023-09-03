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19:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ростов» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Ростов» и московское «Динамо».

Ростов
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 20:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Ростов»: Песьяков, Мелёхин, Терентьев, Вахания, Лангович, Миронов, Ионов, Глебов, Тугарев, Щетинин, Комличенко.

«Динамо»: Шунин, Даса, Паршивлюк, Фернандес, Скопинцев, Лаксальт, Фомин, Макаров, Смолов, Нгамалё, Тюкавин.

В сезоне-2022/2023 команды встречались между собой четыре раза. В матчах группового этапа Кубка России команды по разу обыграли друг друга — победа «Ростова» со счётом 2:0 и победа «Динамо» — 3:1. Первая встреча в чемпионате между клубами завершилась вничью — 1:1. Во втором противостоянии «Ростов» оказался сильнее — 2:1.

В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги москвичи набрали 11 очков после шести туров и расположились на шестом месте в турнирной таблице. В активе ростовчан семь очков и 11-я строчка в чемпионате.

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