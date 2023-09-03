Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Осасуна
Барселона
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лион
ПСЖ
14
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эмполи
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лечче
Салернитана
10
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ростов
Динамо
12
Футбол. Зарубежный
19:30
Интер
Фиорентина
40
Футбол. Зарубежный
19:30
Торино
Дженоа
10
Футбол. Зарубежный
18:30
Арсенал
Манчестер Юнайтед
31
Футбол. Зарубежный
18:30
Унион Б
РБ Лейпциг
03
Футбол. Зарубежный
18:05
Ницца
Страсбур
20
Футбол. Премьер-лига
17:30
ЦСКА
Зенит
11
Футбол. Зарубежный
17:15
Мальорка
Атлетик
00
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
Ленинградец
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Кельн
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
32
Футбол. Зарубежный
16:00
Ливерпуль
Астон Вилла
30
Футбол. Зарубежный
16:00
Гавр
Лорьян
30
Футбол. Зарубежный
16:00
Лилль
Монпелье
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Метц
Реймс
22
Футбол. Премьер-лига
15:15
Локомотив
Балтика
32
Футбол. Зарубежный
15:00
Жирона
Лас-Пальмас
10
Футбол. Первая лига
15:00
Акрон
Черноморец
00
Футбол. Зарубежный
14:00
Тулуза
Клермон Фут
22
Футбол. Первая лига
14:00
Шинник
Нефтехимик
10
Футбол. Премьер-лига
13:00
Оренбург
Сочи
30
Футбол. Первая лига
10:00
СКА-Хабаровск
Динамо Мх
02
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
20:00
Ростов
Динамо
12
17:30
ЦСКА
Зенит
11
15:15
Локомотив
Балтика
32
13:00
Оренбург
Сочи
30
2.09
Краснодар
Спартак
20
2.09
Крылья Советов
Факел
30
2.09
Пари Нижний Новгород
Рубин
21
2.09
Урал
Ахмат
01
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
22:07 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Динамо» обыграли «Ростов» в матче чемпионата России

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» со счетом 2:1 победил «Ростов» в гостевом матче 7-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

Ростов
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: https://t.me/fcdynamo

Голы забили Денис Макаров (10-я минута) и Муми Нгамалё (42), еще один мяч динамовец Вячеслав Грулев забил в свои ворота (90). Нападающий «Ростова» Роман Тугарев на 34-й минуте встречи получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Ростов» потерпел первое домашнее поражение в нынешнем сезоне. До этого ростовчане провели дома пять встреч в различных турнирах, в которых одержали четыре победы и один раз сыграли вничью. Также «Ростов» проиграл третий матч в РПЛ подряд, ранее команда уступила на выезде «Сочи» (0:4) и «Пари Нижний Новгород» (0:1). При этом ростовский клуб за этот период победил в кубке страны московский «Локомотив» (2:1).

«Динамо» продлило беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей. Команда проиграла в первом туре «Краснодару» (1:3), а затем одержала четыре победы и дважды сыграла вничью. При этом бело-голубые потерпели два поражения в кубке страны — от «Пари НН» (1:1, 3:4 по пенальти) и московского «Спартака» (1:4).

«Динамо» поднялось на 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. «Ростов» с 7 очками в активе располагается на 11-й позиции. В следующем туре «Динамо» примет «Пари НН» 15 сентября. «Ростов» на следующий день встретится на выезде с калининградской «Балтикой».

Ростов
1:2
Первый тайм: 0:2
Динамо
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Российских кибатлетов не допустили к участию в чемпионате мира в Цюрихе
"Костю Тюкавина мы не планируем отпускать ни в это трансферное окно, ни в следующее"
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь