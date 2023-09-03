Футболисты «Динамо» обыграли «Ростов» в матче чемпионата России

Источник: https://t.me/fcdynamo

Голы забили Денис Макаров (10-я минута) и Муми Нгамалё (42), еще один мяч динамовец Вячеслав Грулев забил в свои ворота (90). Нападающий «Ростова» Роман Тугарев на 34-й минуте встречи получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Ростов» потерпел первое домашнее поражение в нынешнем сезоне. До этого ростовчане провели дома пять встреч в различных турнирах, в которых одержали четыре победы и один раз сыграли вничью. Также «Ростов» проиграл третий матч в РПЛ подряд, ранее команда уступила на выезде «Сочи» (0:4) и «Пари Нижний Новгород» (0:1). При этом ростовский клуб за этот период победил в кубке страны московский «Локомотив» (2:1).

«Динамо» продлило беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей. Команда проиграла в первом туре «Краснодару» (1:3), а затем одержала четыре победы и дважды сыграла вничью. При этом бело-голубые потерпели два поражения в кубке страны — от «Пари НН» (1:1, 3:4 по пенальти) и московского «Спартака» (1:4).